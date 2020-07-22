足球／皇馬後C羅時代奪冠 席丹「3大心法」居功厥偉

後C羅（Cristiano Ronaldo）時代的皇馬，歷經了去年的動盪頹圮，能在今年迅速重新站起來，拿下隊史第34勝，主教練席丹（Zinedine Zidane）功不可沒，尤其是他本季執教的三大亮點，讓皇馬在復賽豪取10連勝，一舉奪下冠軍。

1. 鞏固防守

今年皇馬在聯賽中只丟了25球，是全西甲防守最好的球隊，門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）出賽34場，只丟20球，有18場零封，拿下了象徵最佳守門員的「薩莫拉獎」。這種功利的打法雖然醜陋，但很實用，在三天一場的密集賽程裡，既能夠氣死對手，更能夠保留體力。

2. 挖掘新秀

雖然歐冠三連霸的班底除了C羅之外基本還在，但許多球員的狀態早已不如當年。幸好前幾年轉會市場紅紅火火的時候，皇馬趁機囤許多潛力新秀，尤其是巴爾韋德（Federico Valverde）、維尼修斯（Vincius Jnior）、羅德里哥（Rodrygo Goes）、門迪（Ferland Mendy）等幾位20出頭的小將，在爭冠路上就用亮眼的表現，為自己在皇馬贏得了一席之地。

3.穩定更衣室

從復賽後的表現來看，相較於巴薩的將帥猜忌、死氣沉沉，皇馬顯得士氣高昂，對奪冠展現勢在必得的決心。其實皇馬的更衣室並非沒有問題，貝爾（Gareth Bale）坐領世界前幾的高薪，卻幾乎沒有出場機會，於是他在看台上打瞌睡、用紙捲當作望遠鏡的滑稽舉動，都被媒體一一放大討論；此外，J羅（James Rodrguez）也同樣面臨上不了場的窘境，他向媒體表示，自己留在皇馬是迫不得已的，其實去年夏天就想離開。

然而，這些雜音對球隊幾乎一點影響也沒有，一方面是由於席丹個人從球員到教練累積的威望；另一方面是他堅定的意志，無論輿論有什麼聲音，他一心一意，目標只有冠軍。