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網球／美國疫情惡化 ATP宣布取消復賽首戰

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
因美國疫情仍然嚴重，原本被設定為ATP巡迴賽復賽首戰的華盛頓公開賽宣布取消。 美聯社
因美國疫情仍然嚴重，原本被設定為ATP巡迴賽復賽首戰的華盛頓公開賽宣布取消。 美聯社

原本被設定為ATP巡迴賽復賽首戰的華盛頓公開賽，昨天晚間傳來取消賽事的消息， 賽事營運商董事長兼首席執行官艾恩（Mark Ein）指出，取消的原因包括了美國疫情近來再度出現惡化的狀況，且國際旅客目前出入仍有禁令與諸多限制，這也代表著國際男子職業網球賽事要恢復運作將繼續延期。

華盛頓公開賽為ATP 500級賽事，原訂在美國時間8月14日舉行，將成為新冠肺炎疫情導致國際網球停賽後近五個月來的首站賽事，不過大會仍是在昨天晚間宣布將取消賽事。

賽事營運商MDE Tennis董事長兼首席執行官艾恩在談到此事時說：「當我們宣布比賽將繼續進行時，一切都在好轉，當時病毒散播獲得控制，國際旅行也陸續在開放，人們也獲得允許重新聚集。不過兩周前，狀況開始出現變化，所有的事情都開始朝著另一個方向發展。」

儘管這次華盛頓公開賽提出了以「泡泡賽區」的方式來進行防疫，並計劃將球員和員工安置在衛生條件充足的飯店內，不過該飯店在簽約前兩小時卻決定取消計畫，原因是在接下來兩個月該飯店的所有預約都已經取消，他們也不打算只為華盛頓公開賽而重新營業。

WTA目前仍計劃於8月3日在義大利重啟賽季，之後還將陸續在捷克、美國肯塔基州的萊星頓市舉辦賽事，儘管這些賽事的層級都不高，但由於比賽地點集中在歐洲和北美，讓選手能夠自由選擇所屬區域來參與這三場等級相近的賽事來減少旅程，反觀ATP並未提供選手這樣的賽事選擇機會。

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