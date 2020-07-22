全中運／屏東縣累計20金19銀18銅 武術項目金包銀

2020全中運，屏東隊截至21日奪下20金19銀18銅，21日在武術項目傳來捷報，摘下兩面金牌及一面銀牌。2020年全中運競賽項目分15項必辦、2項選辦及1項示範項目，武術為其中一項選辦項目，屏東縣長潘孟安說，感謝每個為屏東努力的選手及教練們，希望接下來的賽事與每名選手都能盡情發揮。

全中運武術賽程第三天，屏東縣來義高中在高男套路南拳、南棍全能項目金包銀，成績斐然。20日李子瑞靠南拳9.556分高居第一，陳琮文因小失誤以9.29分位暫居居第三，加上21日下午南棍項目，李子瑞穩定發揮取得9.546的高分，陳琮文也毫不遜色獲得9.45分，兩人不負教練謝珍妮期望抱回金、銀牌。

縣府體發中心指出，兩人也將參加全國中等學校暨大專院校武術錦標賽，屆時將再次同場較勁，期望他們能有亮眼表現，再為屏東奪下金牌。

萬巒國中潘昱愷首次參加全中運在國男組武術套路南拳、南棍全能為屏東縣拿下第20面金牌，潘昱愷憑著南拳9.433分及南棍9.423分，總分18.856分奪下金牌。教練吳明宗說，昱愷從國小開始學武術，專攻南拳跟南棍，昱愷雖然個性活潑，但一旦練起武術便投入百分百的專注力，這次全中運能為屏東奪下金牌，教練十分開心。

2020全中運的賽事持續戰火，所有競賽項目持續至7月23日，活動及競賽相關訊息，請至109年全國中等學校運動會官網查詢。https://109sport.ptc.edu.tw/Module/Home/Index.php