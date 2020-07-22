全中運前教練猝逝 她標槍奪銅 帶合照領獎

三重高中田徑隊教練黃義忠在全中運賽前突因蜘蛛膜下腔出血去世，全校師生與隊員震驚又悲痛，隊上一年級的標槍好手徐若家，雖僅接受黃義忠指導約一年時間，卻已將教練當作父親般看待，這次比賽她化悲傷為力量奪下銅牌，更帶著和教練的合照上台領獎，藉此跟教練傾訴，「我做到了！教練您看到了嗎？」

徐若家國小時曾帶領學校獲得全國躲避球賽冠軍，有驚人臂力，就讀光榮國中時才改練標槍，沒想到一鳴驚人，於去年全中運奪得國女組銀牌。

徐若家指出，進入三重高中後，在黃教練的指導下，個人成績不斷提升，教練雖然不常將關心掛在嘴上，卻總是以行動表達，發現她護具、標槍鞋較舊，便立刻自掏腰包購買，「對我來說，教練就像是父親一樣，也是永遠的恩師。」

三重高中標槍好手徐若家全中運奪銅。 圖／三重高中提供

黃義忠1日在校內帶隊練習時，身體突不適，但仍堅持帶隊集訓，經護理人員不斷勸說，下午才由太太陪同至醫院就診，搶救2天後仍宣告不治。

徐若家謹記在病榻前跟教練的約定，「教練不要擔心，我不會讓你失望」，最終奮勇奪下高女組銅牌，更以標槍擲遠47公尺突破個人最佳成績。

徐若家表示，在出發前往屏東比賽前，特地將與教練的合照放在隨身包中，「就是想帶著教練一起比賽」，頒獎時刻，也決定帶著合照一起上台。

在頒獎音樂響起剎那，徐若家忍不住落淚，抬頭看向天空，彷彿教練正在天上看望，動人的師徒情誼，令眾人紅了眼眶。徐若家說，未來的高中生涯，更要完成和教練的承諾，奪下一面金牌，屆時再向教練報告，「教練，我做到了！」