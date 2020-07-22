聽新聞
test
0:00 / 0:00

全中運前教練猝逝 她標槍奪銅 帶合照領獎

聯合報 / 記者吳亮賢／新北報導
三重高中標槍好手徐若家全中運奪銅，她將與教練黃義忠（左）合照放在隨身包，帶上台領獎。 圖／徐若家提供
三重高中標槍好手徐若家全中運奪銅，她將與教練黃義忠（左）合照放在隨身包，帶上台領獎。 圖／徐若家提供

三重高中田徑隊教練黃義忠在全中運賽前突因蜘蛛膜下腔出血去世，全校師生與隊員震驚又悲痛，隊上一年級的標槍好手徐若家，雖僅接受黃義忠指導約一年時間，卻已將教練當作父親般看待，這次比賽她化悲傷為力量奪下銅牌，更帶著和教練的合照上台領獎，藉此跟教練傾訴，「我做到了！教練您看到了嗎？」

徐若家國小時曾帶領學校獲得全國躲避球賽冠軍，有驚人臂力，就讀光榮國中時才改練標槍，沒想到一鳴驚人，於去年全中運奪得國女組銀牌。

徐若家指出，進入三重高中後，在黃教練的指導下，個人成績不斷提升，教練雖然不常將關心掛在嘴上，卻總是以行動表達，發現她護具、標槍鞋較舊，便立刻自掏腰包購買，「對我來說，教練就像是父親一樣，也是永遠的恩師。」

三重高中標槍好手徐若家全中運奪銅。 圖／三重高中提供
三重高中標槍好手徐若家全中運奪銅。 圖／三重高中提供

黃義忠1日在校內帶隊練習時，身體突不適，但仍堅持帶隊集訓，經護理人員不斷勸說，下午才由太太陪同至醫院就診，搶救2天後仍宣告不治。

徐若家謹記在病榻前跟教練的約定，「教練不要擔心，我不會讓你失望」，最終奮勇奪下高女組銅牌，更以標槍擲遠47公尺突破個人最佳成績。

徐若家表示，在出發前往屏東比賽前，特地將與教練的合照放在隨身包中，「就是想帶著教練一起比賽」，頒獎時刻，也決定帶著合照一起上台。

在頒獎音樂響起剎那，徐若家忍不住落淚，抬頭看向天空，彷彿教練正在天上看望，動人的師徒情誼，令眾人紅了眼眶。徐若家說，未來的高中生涯，更要完成和教練的承諾，奪下一面金牌，屆時再向教練報告，「教練，我做到了！」

全中運

延伸閱讀

全中運田徑／成德大長腿 飆出個人最佳

全中運羽球／聽抒情歌減壓 大同寫國女團3連霸

全中運／王映凱撐竿跳破大會紀錄 擠進全國十傑

全中運田徑／草屯商工小飛人 破大會擠身全國前十傑

相關新聞

全中運羽球／名門之後黃宥薰 有戴資穎影子

雙親都是羽球國手，高雄中學小將黃宥薰有印象時就常往球館跑，小三正式接觸訓練後打出心得，去年暑假就升上甲組，第一次的全中運...

全中運前教練猝逝 她標槍奪銅 帶合照領獎

三重高中田徑隊教練黃義忠在全中運賽前突因蜘蛛膜下腔出血去世，全校師生與隊員震驚又悲痛，隊上一年級的標槍好手徐若家，雖僅接...

全中運田徑／成德大長腿 飆出個人最佳

身高183公分就有超過115公分的「大長腿」，新竹市成德高中朱禎祥接觸跨欄就是因為腿長優勢，今天109全中運他順利跑出1...

全中運羽球／聽抒情歌減壓 大同寫國女團3連霸

去年全中運扛起國女團金牌戰「決勝點」，北市大同高中國三小將彭雨薇頂住壓力逆轉勝，率隊完成全中運國女團體賽2連霸，今年成為...

全中運／王映凱撐竿跳破大會紀錄 擠進全國十傑

南投縣草屯商工學生王映凱，今天參加全國中等學校運動會田徑賽撐竿跳高項目高男組，第1次過竿就跳出5. 05公尺佳績，不僅拿...

全中運田徑／草屯商工小飛人 破大會擠身全國前十傑

兩年前以4公尺25摘下全中運國男撐竿跳金牌，南投小將王映凱進入草屯商工後成績持續突破，今天在109年全中運第一次挑戰5公...

拳擊／為東奧暖身 陳念琴運博會現身

台灣運動產業博覽會上周熱鬧登場，今天取得東京奧運資格的拳擊好手陳念琴也現身松山文創園區，在首屆運博會中的運動員講座與前冬...

大聯大高球賽／姚宣榆領先群雌 劉嬿揮出一桿進洞

總獎金450萬元台幣的「大聯大女子高爾夫公開賽」今天在揚昇球場點燃戰火，旅日好手姚宣榆首輪抓下7隻小鳥，以66（-6）桿...

楊偉達霸氣十足 全中運高男組73公斤級雙破紀錄

台南市玉井工商學生楊偉達今天參加全中運舉重項目高男組73公斤級比賽，挺、抓舉總和278公斤，不但打破全中運大會紀錄，也打...

登記不卡關！動滋券登記人數破135萬

教育部提撥運動發展基金20億，免費發放400萬份面額500元的「動滋券」，昨天開放首日引發登記熱潮，一度造成動滋網（ht...

驚！日本體壇傳虐待亂象 兩成選手曾遭毆打

日本兒少運動員近2成曾遭暴力毆打、言語霸凌！人權觀察訪查日本運動員經驗後發現，在381名年齡在24歲以下的受訪者中，有19%的受訪者表示在訓練時曾被教練拳打腳踢，18%表示曾受到言語暴力對待，此狀況分

足球／金球獎因疫取消 球迷輿論抱不平

足壇權威性最高的金球獎因疫情取消！由權威雜誌《法國足球》設立的金球獎已超過60年歷史，20日晚間發表聲明確定取消，原因是疫情打擊下評選機制難公平。但此聲明普遍不受球迷認同，5大頂級聯賽（除了法甲）幾乎

熱門新聞

中職／包辦林子豪、何恆佑 統一獅選秀大豐收

中職／再搶下半季保底一勝？丘總要順其自然拚拚看

日職／花十年養出四割男 鯉魚王子堂林終成大器

NBA／最新檢驗346球員零確診 22隊宣佈復賽正式名單

NBA／支持巴特勒反歧視 超過30名球員不印名字

NBA／新秀卡破5千萬天價售出 詹皇：猜猜誰還有好幾張

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。