全中運田徑／成德大長腿 飆出個人最佳

身高183公分就有超過115公分的「大長腿」，新竹市成德高中朱禎祥接觸跨欄就是因為腿長優勢，今天109全中運他順利跑出14秒的個人最佳，迎接高男110公尺跨欄金牌。

朱禎祥頭小、腿長，比例堪稱男模特兒等級，他笑說：「有次家政課有量過腿長，有116公分。」他國中開始接觸正規田徑訓練，當時教練就是看上他的長腿才練跨欄，但剛開始接觸膝蓋常撞到欄架，習慣後才愛上躍過障礙的感覺。

國中身高172公分的朱禎祥，畢業已超過180公分，原本一起練田徑的哥哥放棄了，他卻愈練愈起勁，兩年前國中全中運最終戰就以14秒24摘金，今天再飆出生涯最佳，迎接個人第二面全中運金牌。

成德教練陳穎祈透露，今年全中運雖受新冠肺炎疫情影響延期，對朱禎祥卻是加分，「這幾個月他體能、技術都有成長，一直在進步。」

兩年前曾在香港城市田徑錦標賽奪下銀牌，朱禎祥很欣賞110公尺跨欄全國紀錄保持人楊尉廷不畏懼欄架的態度，盼自己也能繼續提升速度，再出國比賽爭光。