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全中運羽球／聽抒情歌減壓 大同寫國女團3連霸

聯合報 / 記者曾思儒／屏東縣即時報導
大同高中國女團完成3連霸，高女團也收穫銀牌。圖／李天助提供
大同高中國女團完成3連霸，高女團也收穫銀牌。圖／李天助提供

去年全中運扛起國女團金牌戰「決勝點」，北市大同高中國三小將彭雨薇頂住壓力逆轉勝，率隊完成全中運國女團體賽2連霸，今年成為國三學姊更有擔當，今天和學妹林千又成功守住前兩點單打，助大同以直落3輕取北市中山國中，完成全中運3連霸。

今年改在第2點出賽的彭雨薇，團體賽最終戰以21：16、21：8拍下張薰尹，強勢出線的她笑說，去年第五點壓力比較大，今年經過「撞牆期」洗禮，走過低潮面對比賽更有信心，團體賽連霸後的下一步就是挑戰女單金牌。

大同教練林峻永提到，彭雨薇去年國中盃心態還不夠「強壯」，抗壓力不足下遇到些低潮，除了教練團開導，隊上也舉辦許多對抗賽模擬比賽情境，全中運彭雨薇就有擔起穩定軍心的角色。

170公分的彭雨薇球質重、跑動佳，屬於「重砲型」選手，林峻永認為彭雨薇和大同出品的學姊李佳馨球風相似，技術再琢磨有機會再上層樓。

彭雨薇走過低潮的方式包括聽音樂紓壓，「什麼都聽，也喜歡抒情歌。」今年全中運選手之夜卡司堅強，她和隊友們本期待聽高爾宣現場高歌，但備戰期間無法參加選手之夜，今天金牌在手一補遺憾。

大同國女團完成3連霸，但高女團挑戰4連霸失利，以點數1：3敗給連4年的對手高雄中學，沒能囊括兩面女團金牌。

全中運 高爾

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