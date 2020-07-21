全中運／王映凱撐竿跳破大會紀錄 擠進全國十傑

南投縣草屯商工學生王映凱，今天參加全國中等學校運動會田徑賽撐竿跳高項目高男組，第1次過竿就跳出5. 05公尺佳績，不僅拿下該項目高男組金牌，更打破全中運大會紀錄，也一舉擠進我國撐竿跳高史上第10傑。

南投縣政府表示，全中運今年在屏東縣舉辦，田徑賽撐竿跳高項目高中男子組今在屏東縣立體育場登場，由草屯商工撐竿跳小將王映凱、曾培豪、劉文斌3人代表南投縣出賽，其中，王映凱在該項目為南投拿下第1金，更跳出破紀錄佳績。

今年2月，王才在台北市春季全國田徑公開賽以4.81公尺打破大會紀錄4.80公尺，今在全中運更是狀態絕佳，從助跑到起跳動作流暢，第1次過竿5. 05公尺，刷新個人紀錄，也打破大會紀錄5.03公尺，並擠進我國撐竿跳高史上第10傑。

教育處表示，王映凱是受到哥哥王順德影響才接觸撐竿跳高，並進入中興國中體育班、草屯商工接受正規訓練，表現一直都很不錯。去年因車禍受傷，一度遭遇低潮，但沒氣餒，不僅順利走出受傷陰影，且接連打破國內賽事紀錄。