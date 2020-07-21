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全中運田徑／草屯商工小飛人 破大會擠身全國前十傑

聯合報 / 記者曾思儒／屏東縣即時報導
草屯商工王映凱（左二）以破大會成績摘下全中運撐竿跳高男金牌。圖／南投縣政府提供
草屯商工王映凱（左二）以破大會成績摘下全中運撐竿跳高男金牌。圖／南投縣政府提供

兩年前以4公尺25摘下全中運國男撐竿跳金牌，南投小將王映凱進入草屯商工後成績持續突破，今天在109年全中運第一次挑戰5公尺05就過竿，不但改寫原本5公尺03的大會紀錄，並擠身我國撐竿跳高史上第十傑。

王映凱中興國中時期就在全中運收穫1金1銅，今天從4公尺55起跳，第一次試跳就過竿，第二個高度4公尺75也是一氣呵成，4公尺85雖第三跳才成功，不過4公尺95也是第一次試跳就過竿。

接續挑戰5公尺05，王映凱又是第一次嘗試就飛越橫竿，讓現場觀戰的南投縣政府秘書蘇瑞祥代表縣長致賀，草屯商工校長黃國軒、家長會長賴文洲及王映凱父母都爆出歡呼；王映凱接續挑戰5公尺10雖三跳失敗，但屏東縣陸興高中「地主」林志成沒能躍過5公尺05，讓王映凱迎接生涯第2面全中運金牌。林志成以4公尺85摘銀，北市士林高商古明禾以4公尺75拿下銅牌。

草屯商工王映凱（右四）摘下全中運撐竿跳高男金牌，親友團開心合影。圖／南投縣政府提供
草屯商工王映凱（右四）摘下全中運撐竿跳高男金牌，親友團開心合影。圖／南投縣政府提供
草屯商工校長黃國軒（左）頒獎給王映凱。圖／南投縣政府提供
草屯商工校長黃國軒（左）頒獎給王映凱。圖／南投縣政府提供

全中運

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