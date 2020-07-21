拳擊／為東奧暖身 陳念琴運博會現身

台灣運動產業博覽會上周熱鬧登場，今天取得東京奧運資格的拳擊好手陳念琴也現身松山文創園區，在首屆運博會中的運動員講座與前冬季奧運國手、現任勤美集團董事長林廷芳及前BMX極限單車國手、現任迪卡儂運動用品營運經理游家毓暢談生命歷程。

運動員講座由中華奧會策畫，講座由中華奧會教育委員曾荃鈺主持，與運動選手、產業菁英面對面對談，民眾還可以自由提問、近距離與選手互動，一窺選手經歷的大小故事。

拳擊好手陳念琴，運動路從接觸角力開始說起，她從馬祖到台灣，孤身住在新竹修道院內，遇到教練柯文明之後，就像是千里馬遇到伯樂，一個女生卻每天跟著男生對練拳擊技術，現在強到國內沒有對手，也是東京奧運最被看好的拳擊選手之一。

林廷芳是1980年美國寧靜湖冬季兩項（滑雪與射擊）的奧運國手，在商場也是一位成功的企業家，從鑄鐵、半導體到建築、藝文等領域都有涉足。他認為「參與」是運動產業最重要的事，「因為運動可以跟所有產業連結在一起。」63歲的他已經跑了超過一百場全程馬拉松，並完成登台灣百岳的壯舉，運動仍是他生命中最重要的一部分。

現任法國品牌迪卡儂量販店營運經理的游家毓，18歲時在「亞洲車神」廖武雄教練的栽培下，短短3年不到就成為國家代表選手，出國征戰大小比賽，並且是電視節目、MV單車特技的表演嘉賓；退役後，他從基層業務、銷售做起，始終不離他最愛的運動產業，游家毓也勉勵還在運動場上奮鬥的選手們：「如果在某個運動領域中得到了一定的成績，勢必要思考什麼時候要從選手身分退休，什麼時候要踏入社會，但不要被自己的經歷綁住，勇敢嘗試，努力學習，才能將體育的背景歷練，轉化為推進自己向前的動力。」