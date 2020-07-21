大聯大高球賽／姚宣榆領先群雌 劉嬿揮出一桿進洞

總獎金450萬元台幣的「大聯大女子高爾夫公開賽」今天在揚昇球場點燃戰火，旅日好手姚宣榆首輪抓下7隻小鳥，以66（-6）桿獨居領先，劉嬿則在第4洞演出生涯第4次「一桿進洞」，獲得10萬元現金特別獎。

姚宣榆今天排在倒數第2組出發，她前9洞就抓下4鳥，轉場後表現仍穩健，雖在第16洞吞下單日唯一柏忌，但後9洞也再進帳3博蒂，首輪好表現讓自己笑說意外。

能夠有好成績，姚宣榆認為關鍵是上果嶺那一桿和推桿都掌握不錯，目前日本尚未開放台灣選手赴日，她在台灣等待通知，雖然少打一場就少一次累積獎金的機會，但事涉日本政府政策，儘管無奈但只能接受。

6月剛獲得南寶傳承賽冠軍的吳佳晏，以一桿之差的67（-5）暫居第2，旅美球星徐薇淩和本土好手陳思涵共同以68（-4）桿，並列第3；前「世界球后」曾雅妮今天抓下兩隻老鷹，但也吞下4柏忌，以平標準桿的72桿並列16位。

「妮妮」提到，今天只打了兩洞好球，剩下的16洞都在找揮桿的節奏，接下來的兩個回合必須放鬆，去享受比賽的感覺。