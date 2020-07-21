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登記不卡關！動滋券登記人數破135萬
教育部提撥運動發展基金20億，免費發放400萬份面額500元的「動滋券」，昨天開放首日引發登記熱潮，一度造成動滋網（https://don500.sa.gov.tw/）停擺，今天第二日沒再發生網路壅塞情形，截至今天早上8點已有135萬民眾登記。
動滋券可用於觀賞運動賽事、參加體育活動、購買運動用品等相關運動產業，民眾到各大運動中心也能使用，昨天首日開放就出現網站「卡關」狀態，體育署解決頻寬不足問題舒緩壅塞，到中午已有超過12萬人完成登記，統計到下午4點登記人數達69萬3201人。
動滋券是沒有實體的電子票券，昨天到26日開放民眾申請，28日公開抽選；今天是身分證末碼雙數的民眾登記首日，動滋網運作順暢，到上午8點就有超過135萬民眾完成登記。
體育署提醒，身分證末碼單數的民眾登記日期是23日和25日，身分證末碼雙數登記日則是今天、22日和24日，最終登記日26日是單雙數都可登記，28日下午3點半將再松山文創園區「2020臺灣運動產業博覽會」電競館及多功能展演廳進行公開抽籤。
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