大聯大女子高球賽／捉7鳥66桿首回合領先 姚宣榆謙稱運氣好

總獎金新台幣450萬元，由大聯大控股冠名贊助的「大聯大女子高爾夫公開賽」，7月21日（二）在揚昇球場進行第一回合賽事，旅日好手姚宣榆小鳥不斷，打完18洞以66桿（-6）領先所有選手，6月剛獲得南寶傳承賽冠軍的吳佳晏，以一桿之差的67桿（-5）暫居第二，旅美球星徐薇淩和本土好手陳思涵共同以負4的68桿，並列第三。本項賽事的四個短洞，均設有一桿進洞獎，職業選手劉嬿首回合就在第四洞命中，獲得贊助商「台灣科技公益協進會

提供的10萬元現金。

揚昇球場惡名昭彰的風勢，今天顯得保守含蓄，倒是高溫炎熱讓選手直呼吃不消。旅日好手姚宣榆今天排在倒數第二組，從第一洞出發。姚宣榆前九打得出色，兩個5桿洞和另外兩個4桿洞捉下birdie。轉場後，她的表現依舊穩定，雖然在16洞吞下bogey，但也有3隻鳥，成績66桿。姚宣榆在接受訪問時表示，其實自己的狀況並不是很好，開打前設定目標是每個回合賺個兩桿就好，沒想到今天單回合就打出負6，讓她相當意外。能夠有好成績，姚宣榆認為主要是上果嶺那一桿和推桿都掌握得很不錯。目前日本尚未開放台灣選手赴日，她在台灣等待通知，雖然少打一場就少一次累積獎金的機會，但事涉日本政府政策，儘管無奈但只能接受。

近況相當不錯的吳佳晏，上一場南寶傳承賽在延長賽中勝出，今天大聯大女子公開賽第一回合，6隻birdie，1記bogey，67桿暫居第二。吳佳晏賽後說，主要是4個5桿洞賺了3桿，都是第二桿打到果嶺邊，然後一切一推賺下birdie。整體來說，她覺得表現還可以，球場適應得不錯，但還是有許多地方可以再進步。吳佳晏補充說，轉入職業之後，企圖心跟業餘時不同，以前純粹是為了增加經驗，成為職業選手後，是拼成績和獎金。她為自己設下目標，每一場比賽都要盡量保持在領先組，因為這樣才能增加抗壓性，加速成長。

說到前一場南寶傳承賽，就不能不提到陳思涵，她在延長第三洞敗給吳佳晏，屈居亞軍，今天她的成績是低於標準桿4桿的68桿，並列第三。她開玩笑的說，前一場落敗之後當然要努力「雪恥」，然後哈哈大笑。陳思涵接著說，其實是最近這半年加強重量訓練，練習也更投入，所以收到不錯的效果。

這一場比賽因為沒有外籍選手，所以一共有31名業餘選手參賽，第一回合打完，洪若華和黃亭瑄的成績分別是-3和-2，暫居第5和並列第6。洪若華是揚昇球場出身的地主選手，目前在美國喬治亞大學讀二年級，主修運動管理，同時也是校隊的一員。今天69桿，她覺得當然是地主的優勢，畢竟球場太熟悉了，甚至走在球道上，都感覺像在自己的家裡一樣。另一名業餘球員黃亭瑄，成績70桿。她說今天的表現算是穩定，因為一直告訴自己要輕鬆打，不要想太多，接下來她也會以這樣的心態應戰。

今天賽事的另一個焦點是擊出一桿進洞的職業選手劉嬿，她在長度167碼的第四洞，用五號鐵開球，球在一個彈跳之後進洞。這是她職業生涯第四次一桿進洞。她沒有太多感覺，倒是標準桿5桿的13洞，她因為下水，距離打太遠種種狀況，一共花了9桿才完成，反而覺得有點沮喪，一桿進洞的喜悅完全被抵銷。前球后曾雅妮今天繳卡是平標準桿的72桿，並列第16，她今天捉下兩支eagle，但也有4記bogey。她說今天只打了兩洞好球，剩下的16洞都在找揮桿的節奏，她說接下來的兩個回合必須放鬆，去享受比賽的感覺。

大會將在明天第二回合結束後，取前50名職業選手（含同桿者）晉級週四的決賽。

比賽期間，主辦單位開放觀眾於第1、10、13洞T台，以及9、18洞果嶺定點觀賽。7月22日第二回合、23日決賽回合，MOD博斯高球二台（頻道205）晚上11點播出賽事精華。