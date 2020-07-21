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全中運羽球／名門之後黃宥薰 有戴資穎影子

聯合報 / 記者曾思儒／屏東縣即時報導
黃宥薰（上排右一）首點逆轉勝帶動，雄中在羽球高女團體賽扳倒尋求4連霸的北市大同高中。記者曾思儒／攝影
黃宥薰（上排右一）首點逆轉勝帶動，雄中在羽球高女團體賽扳倒尋求4連霸的北市大同高中。記者曾思儒／攝影

雙親都是羽球國手，高雄中學小將黃宥薰有印象時就常往球館跑，小三正式接觸訓練後打出心得，去年暑假就升上甲組，第一次的全中運高女體驗就扛起球隊團體賽第一點重任，今天更率雄中以點數3：1扳倒衛冕軍北市大同，終結悲情的「亞軍三連霸」。

黃宥薰的爸爸黃全成過去是國內羽壇最佳男子雙打球員，媽媽詹雅玲則是2000年雪梨奧運國手，身為「名門之後」，準備升高二的黃宥薰認為「是壓力也是助力」，「他們都有經驗，可以幫我安排行程。」

她從小就接觸羽球、高中前就升甲組，和雄中出品的學姊「世界球后」戴資穎十分相像，她也把學姊是為偶像，「她的打法變化很多，可以學習。」

雄中教練簡毓瑾過去曾是「黃金女雙」成員，雙打排名高居世界首位，她認為黃宥薰成名較早，加上雙親都是過往名將，比同儕多了一份壓力，「不過只要勤勤懇懇地練，有機化闖出自己成績。」

109年全中運今天進行羽球團體賽最後一天賽程，雄中和大同連4年金牌戰碰頭，雄女在黃宥薰3局逆轉大同黃瀞平帶動下，點數3：1迎接相隔3年的金盃；大同挑戰4連霸失利，但國女團金牌戰以直落3解決北市中山國中，完成3連霸。

雄中扳倒衛冕軍大同，教頭簡毓瑾（右一）樂不可支。記者曾思儒／攝影
雄中扳倒衛冕軍大同，教頭簡毓瑾（右一）樂不可支。記者曾思儒／攝影

羽球 全中運 戴資穎

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