PGA／拉姆紀念高球賽奪冠登頂 潘政琮並列第44名

在俄亥俄州舉行的PGA紀念錦標賽19日結束最後一輪，西班牙名將拉姆（Jon Rahm）發揮平穩，以279桿的總成績獲得冠軍，並且職涯首次登上世界第一寶座。

台灣選手潘政琮以總桿數高於標準桿7桿並列第44名。老虎伍茲（Tiger Woods）高於標準桿6桿並列第40名。

25歲的拉姆在奪冠後表示，「世界第一的滋味難以用語言表述，這是我十幾歲就在憧憬的目標。」

已故前西班牙球手、五個大滿貫冠軍得主巴列斯特羅斯（Seve Ballesteros）也曾經登上世界第一。他是眾多西班牙球手的偶像，在拉姆的成長過程中扮演重要角色。2011年，時年54歲的巴列斯特羅斯因腦癌去世。

拉姆說，「巴列斯特羅斯是我們這一代球手的偶像，對我們有特殊的意義，我很榮幸在他之後成為另一名登頂世界第一的西班牙球員，在任何一個方面達到他的成就都讓我感到榮幸。」

當日最後一輪賽事遭遇大風，拉姆拿下75桿，成績雖然一般，但當日參賽球員的成績普遍都不高，75桿的成績已經足夠確保拉姆成為最後的冠軍。

美國球員帕爾默（Ryan Palmer）和英國球員菲茨帕特里克（Matthew Fitzpatrick）分獲第二和第三。前世界第一、北愛爾蘭名將麥克羅伊（Rory McIlroy）名列第32名。

麥克羅伊也稱許拉姆「配得上世界第一的稱號」，指「他很長時間以來表現都很穩定。」