足球／25球21助攻 梅西7穿西甲金靴

對於巴薩球星梅西（Lionel Messi）來說，一切紀錄都是為了等他一一打破才存在的！西甲20日結束所有戰事，雖然巴薩屈居皇馬之後無緣奪冠，但陣中王牌梅西上演2進球、1助攻，總計本季繳出25球、21助攻，獲得最多進球的金靴獎、助攻王等獎項，這次金靴也是梅西四連霸、生涯第七度拿下該獎，獨居西甲最多次金靴的球星，同時也寫下西甲史上首度單季雙20的紀錄。

梅西在最終戰繳出兩進球，外帶一助攻的佳績，加上金靴獎第二名的皇馬射手本澤馬最終輪未進任何一球，梅西毫無疑問以25球收下本季金靴獎，打破超越活躍於40、50年代畢爾包競技傳奇射手薩拉（Telmo Zarra）高懸67年的紀錄，獨居西甲史上最多次金靴獎得主；此外，梅西在助攻榜也不含糊，本季的21次助攻遠勝以11次居排行榜第二的奧亞薩瓦爾，梅西的成績完全宰制整個聯盟。

梅西的七度金靴獎已經比肩德甲最傳奇的射手「轟炸機」蓋德穆勒（Gerhard Muller），穆勒從1967年開始、到1978年間，共七度奪得德甲金靴，德甲單季進球紀錄前三都是穆勒包辦，七度金靴過去被認為是五大頂級聯賽中難以突破的紀錄，如今已經被梅西追平，這位33歲的阿根廷射手只要續留巴薩，獨居史上頂級聯賽金靴王指日可待。

除此之外，「太陽報」統計，梅西本季雖然只進25球，不如過往的產量，甚至僅及11/12年的50球一半，但助攻數更上一層樓，本季繳出21助攻，成為西甲史上第一位單季進球、助攻都超過20的球星。放眼五大聯賽，僅有阿森納傳奇射手亨利（Thierry Henry）曾在02/03賽季寫下24球、20助攻的雙20紀錄。過去西甲最接近這項紀錄的是絕代雙驕的另一人，C羅於14/15賽季灌進48球、17助攻。