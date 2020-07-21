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全中運田徑／接受聽障 許樂用記錄擁抱自己

聯合報 / 記者曾思儒／屏東縣即時報導
許安右耳戴著助聽器。 記者曾思儒／攝影
許安右耳戴著助聽器。 記者曾思儒／攝影

雙耳嚴重聽力受損，曾讓中市新民高中跨欄女將許樂沒有自信，但她國中接觸田徑後開發出潛能，去年全中運摘下國組100公尺跨欄金牌，109年全中運晉升高女組又一鳴驚人，預賽就飆出大會新紀錄13秒52，今天決賽也跑出13秒70，連兩年迎接金牌。

許樂左耳配戴電子耳、右耳戴助聽器，她坦言右耳聽力只有百分之10，平常都是靠左耳接收聲音，兩耳不同也影響平衡，啟蒙教練教練簡慶宏也說：「聽障對平衡感影響很大，許樂一開始跑去會跌倒，真正比賽也跌倒過，是透過後天不斷訓練適應。」

聽力受損，許樂起跑常常慢對手一步，今天決賽的起跑反應時間就8名選手敬陪末座，但她靠欄架彌補劣勢，預賽在順風2.0m/s的情況下跑出13秒52的成績，不僅打破林曉慧保持的全中運紀錄13秒65，也打破全國U20紀錄13秒61，並達到中華田協訂立的2020世界U20田徑錦標賽參賽標準13秒68。

今天決賽雖沒風速幫忙，她仍跑出13秒70的金牌成績，她笑說預賽成績是出乎預料，決賽表現也挺滿意。

曾經因先天聽力障礙沒自信，許樂因為田徑重拾笑容，「得到成績後，得到更多信心，之前會有異樣眼光，會自卑，田徑就是看成績表現，希望能在這領域繼續跑出成績！」

許樂成績穩定進步，簡慶宏很感謝台灣運動發展促進會的運動菁英育才計畫，「選手訓練常會造成疲勞，外面物理治療一次就要800到1000元，每周一、兩次，對小康家庭也是很大負擔，很感謝運促會的計畫撥款，我們把這幾經費放在許設身體恢復上，這一年她把自己身體照顧很好，也是成績進步的原因。」

田徑 全中運

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