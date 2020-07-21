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驚！日本體壇傳虐待亂象 兩成選手曾遭毆打

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
人權觀察批判，日本未成年運動員遭到身體、性和言語的虐待，呼籲2021夏季奧運主辦國應推動系統性改革。（photo by ）
人權觀察批判，日本未成年運動員遭到身體、性和言語的虐待，呼籲2021夏季奧運主辦國應推動系統性改革。（photo by ）

日本兒少運動員近2成曾遭暴力毆打、言語霸凌！人權觀察訪查日本運動員經驗後發現，在381名年齡在24歲以下的受訪者中，有19%的受訪者表示在訓練時曾被教練拳打腳踢，18%表示曾受到言語暴力對待，此狀況分別出現在22種不同的運動；此外，更有5位受訪者表示曾經受到性侵或性騷擾。

暴力橫跨22種運動

根據《BBC》報導，這份67頁的報告20日發布，標題為《我挨打的次數多到數不清》，調查日本體育界的體罰黑歷史，包括許多曾遭虐待的運動員的第一手描述。人權觀察全球倡議主任沃登聲明，「日本兒少運動員經常在為贏得獎盃、獎牌的名義下訓練，遭到粗暴毆打和言語虐待。」

這份報告訪問了超過50種運動，並透過線上調查，獲得超過757份現役或退休運動員回覆，調查人員並曾拜會8個日本體育組織。在381名年齡在24歲以下的受訪者中，至少22種不同運動的運動員都曾有遭毆打、霸凌甚至性侵的經驗。

亟需系統性改革

根據《人權觀察》報告，化名大輝的職業棒球投手現身說法稱，「教練告訴我，我在跑步時不夠認真，接著我們被教練叫去，而我在大家的面前挨打，即使我流血了，他仍不罷手。」埼玉縣某高中棒球隊隊員翔太（化名）則說，「教練出拳打我臉頰，導致我滿嘴是血。我的隊友中，十之八九都曾遭受肢體虐待。」

「球員常被教練抓住泳帽拉出泳池，我們被帽帶勒住，呼吸困難。」前水球選手圭介（化名）說，「還會把孩子壓到水面下，讓我們無法呼吸。」岩手縣中學排球隊員新谷翼2018年7月自戕，「我不記得我的教練曾經稱讚過我，每天我都要想辦法不捱教練揍，我從來不覺得打排球有什麼樂趣，身為選手我恨死了排球！」

人權觀察批判，日本未成年運動員遭到身體、性和言語的虐待，導致情緒低落、自殺、肢體障礙和終身創傷，呼籲2021夏季奧運主辦國應推動系統性改革。

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