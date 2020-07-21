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足球／金球獎因疫取消 球迷輿論抱不平

台灣醒報 / 台北報導
2020金球獎確定取消，讓呼聲最高的拜仁球星萊萬多夫斯基相當遺憾，本季是他距離個人首座金球最近的一年。(photo from Bayern Munich Facebook Fanpage)
2020金球獎確定取消，讓呼聲最高的拜仁球星萊萬多夫斯基相當遺憾，本季是他距離個人首座金球最近的一年。(photo from Bayern Munich Facebook Fanpage)

足壇權威性最高的金球獎因疫情取消！由權威雜誌《法國足球》設立的金球獎已超過60年歷史，20日晚間發表聲明確定取消，原因是疫情打擊下評選機制難公平。但此聲明普遍不受球迷認同，5大頂級聯賽（除了法甲）幾乎都快打完、歐戰也將在8月復賽，熱門人選也不在法甲之中，取消獎項對呼聲最高的拜仁球星萊萬多夫斯基很不公平，巴塞官網也發文支持呼聲次高的梅西

以疫情為由取消

根據《BBC體育》報導，足壇最具權威性的雜誌《法國足球》每年會評選出最佳球星，頒發金球獎，評選標準從聯賽表現、歐戰表現、國際賽表現都包含其中。然而，官方20日晚間卻發聲明表示，今年的金球獎將因疫情影響而取消，官方解釋，這半年來僅1、2月有賽事，復賽後有些球隊比賽場次不均、甚至法甲仍無復賽，擔心評選不公，乾脆直接取消。

這也是金球獎自1956年成立以來首度取消，金球獎史上前2多的得主是「絕代雙驕」梅西與C羅，前者6次、後者5次，2人幾乎包辦08年到19年的金球獎（僅18年被世界盃表現亮眼的克羅埃西亞球星莫德里奇攔胡）。

萊萬多夫斯基成遺珠

原本今年金球獎話題性備受期待，梅西寫下西甲各項紀錄，是打算推高「梅西障礙」、力拼第7座金球，而率隊暫居義甲冠軍、個人金靴第一的C羅，也打算拼下追平梅西的第6座。但事實上，金球獎取消之前呼聲最高的不是雙驕，而是拜仁球星萊萬多夫斯基，這位超級射手本季殺紅眼，以34球拿下德甲金靴、11球暫居歐冠金靴，拜仁歐冠晉級之路也很明朗，讓拜仁球迷替當家主將抱不平。

據網路媒體《Scroll In》統整報導，網友普遍對金球獎取消相當不滿，未復賽的頂級聯賽也只有法甲，而法甲絲毫沒有熱門人選，其餘聯賽都逐漸落幕，歐冠雖然還在等復賽，但呼聲前4高的球星（萊萬、梅西、曼城的德布勞內、C羅），所屬的隊伍都還未被淘汰，不管從哪個層面看都稱不上「不公平」，對最接近個人生涯首座金球獎的萊萬，讓人最為遺憾。

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梅西 C羅 德甲

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