足球／疫情衝擊 2020年金球獎取消頒獎

為了振興疫情後的經濟，政府發放三倍券等多種票券，繼三倍券、農遊券之後，可購買體育用品和觀賞運動賽事的「動滋券」20日凌晨0時開始登記，但不少民眾反應網站死當，頁面一片空白。 教育部發放400萬份

2020-07-20 09:20