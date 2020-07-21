足球／疫情衝擊 2020年金球獎取消頒獎
「金球獎」（Ballon d'Or）主辦單位「法國足球」（France Football）雜誌今天宣布，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情造成異常情況，今年不會舉行頒獎。
法新社報導，這是自英格蘭足球選手馬修斯（Stanley Matthews）1956年成為第一屆得主以來，金球獎首次取消頒獎。
金球獎旨在表揚全球最佳的男子足球員。
「法國足球」雜誌總編費瑞（Pascal Ferre）表示，2020年不會頒獎，因為「經過深思熟慮後，所有條件都不符合」。
2019冠狀病毒疾病疫情使得所有大型足球聯賽3月紛紛停賽，德國足球甲級聯賽（Bundesliga）5月才率先以閉門方式復賽。
「法國足球」表示，一些聯賽提前取消本賽季，包括法國甲級足球聯賽（French Ligue 1），在這種情況下票選全球最佳球員並不公平。
另外，2018年首次頒獎的「女性金球獎」（Ballond'Or Féminin）也已取消。
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