全中運舉重／「有國際水準」！ 奧運金牌教練讚賽事

1984年洛杉磯奧運摘下舉重銅牌的名教練蔡溫義，今天默默現身109年屏東縣全中運舉重賽場，他雖低調在場邊觀戰，仍吸引不少人寒暄、索取合照，他也讚今年全中運的規格到位，「國際賽也不過如此！」

蔡溫義帶出多位好手，包括林子琦、陳淑枝、許淑淨等都是得意門生，許淑淨2016年里約奧運更帶回中華代表團唯一金牌，但許淑淨去年傳出使用禁藥，蔡溫義去年4月15日開始取消教練身分，離開國訓中心。

淡出舉重場一段時間，蔡溫義透露自己好好放了假，除了新冠肺炎疫情爆發前到菲律賓探望弟弟，全台也走透透；他還語帶玄機預告「很快就會再看到我」，為重新帶兵埋下伏筆。

今天造訪全中運舉重場地大同高中，蔡溫義對各項硬體都點頭稱好，他讚賽場的溫度、燈光和設備都有水準，「小細節都有顧到。」他笑說過去當選手時，再簡陋的場地都看過，台灣舉辦賽事規模提升，對選手也是一大福音。