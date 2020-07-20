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全中運跆拳道／世青金牌輕鬆踢 羅嘉翎寫3連霸畢業

聯合報 / 記者曾思儒／屏東縣即時報導
羅嘉翎（左三）183公分的身高鶴立雞群。記者曾思儒／攝影
羅嘉翎（左三）183公分的身高鶴立雞群。記者曾思儒／攝影

兩年前在世界青少年跆拳道錦標賽完成連霸，新北三民高中好手羅嘉翎今年還多了東奧亞洲區資格賽國手身分，戰績顯赫的她今天再度榮耀加身，一路闖關摘下109年屏東縣全中運跆拳道女子57公斤級金牌，帶著3連霸告別全中運舞台。

國際賽獲獎無數，羅嘉翎堪稱全中運跆拳道場最受關注的選手，有著183公分傲人身高的她笑說不在意，「最後一次比了，沒有壓力，而且很久沒比賽，從1月後就沒正式賽程了。」

跆拳道國際賽也受新冠肺炎疫情影響全面停擺，原本4月要舉行的東京奧運亞洲區資格賽一再延期，從5月再改到6月，之後再因東奧延期一年又改期，日程還要等世界跆拳道聯盟公告。

久沒比賽，全中運成羅嘉翎小試身手舞台，她每戰都以兩位數差距輕鬆奪勝，包括金牌戰以13：2踢下雲林義峰高中對手張芮恩，帶著3連霸畢業的她笑笑說：「表現還可以，成績是預期之中。」

羅嘉翎出身「跆拳道世界」，身高190公分的爸爸羅文祥是教練，哥哥羅堉誠也是選手出身；今天奪下高女49公斤級金牌的台中中港高中小將林唯均同樣是「名門之後」，媽媽劉昭晴曾是中華隊國手，代表作是1989年世界盃（現改制世界盃團體賽）銀牌。

跆拳道 全中運 中華隊

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