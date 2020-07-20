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全中運跆拳道／驚奇逆轉退名將 平鎮小將「金」喜

聯合報 / 記者曾思儒／屏東縣即時報導
平鎮高中一年級小將葉奇勳（左）四強賽逆轉彰化和美實校好手陳鵬仁。記者曾思儒／攝影
平鎮高中一年級小將葉奇勳（左）四強賽逆轉彰化和美實校好手陳鵬仁。記者曾思儒／攝影

最後1秒還落後4分，桃園平鎮高中一年級小將葉奇勳今天全中運卻演出驚奇逆轉，時間終了前的後踢得分讓他先將比數追平，「黃金回合賽」再度後來居上，硬是氣走彰化和美實校好手陳鵬仁，拿到男子58公斤級金牌戰門票，最終順利迎接生涯第一面全中運金牌。

陳鵬仁是兩年前世界青少年跆拳道國手，上月還在中華跆拳道隊為亞錦賽國手舉辦的閉門對抗賽「踢館」成功，不料4強賽大意失荊州，原本4分領先最後一秒失守。

身高179公分的葉奇勳笑說，追平一擊沒多想，「沒考慮太多，感覺對了就去做。」黃金回合賽他也因被判警告先失分，「但被判警告後像是覺悟了，知道怎麼去踢！」

金牌戰他也演出逆轉勝，兩回合踢完還以9：11落後北市松山家商賴捷凱，但第三回合中端攻擊頻頻得分，為平鎮進帳單日第2面跆拳道對打金牌。

平鎮教頭陳維新笑說，葉奇勳的表現超出預期，「他才高一，之前成績沒很突出，不像對手（陳鵬仁）已經有讓人印象深刻的成績。」他眼中的子弟兵走「斯文」路線，有些缺乏自信，「可能也是因為之前沒成績，相信經過這次全中運，他經驗值會強大很多。」

小三開始接觸跆拳道的葉奇勳，個人最佳成績逝去年全中運銀牌，他坦言高中初體驗沒預設太多，只以頒獎台為目標，「沒有想過會是金牌，這成績會讓我更有信心，之後比賽會更有自信拿好成績！」

平鎮跆拳道隊單日收穫2金1銀1銅。記者曾思儒／攝影
平鎮跆拳道隊單日收穫2金1銀1銅。記者曾思儒／攝影

全中運 跆拳道 平鎮高中

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