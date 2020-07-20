羽球／婕斯羽你同行公益表演賽 三巨頭力挽狂瀾後來居上

第三屆婕斯羽你同行國小暨親子分齡賽在台北體育館盛大展開，羽球三巨頭王子維、李洋與王齊麟更蒞臨現場，與美商婕斯環球集團大中華區行銷總監和台東方舟教室小朋友聯手對抗今年首創的混合團體賽冠軍，進行一場別開生面的公益表演賽。

台東南迴協會方舟教室的小朋友在去年婕斯盃全明星羽球對抗賽期間，曾與台灣代表隊選手進行交流，也因此對羽球萌生興趣，今在婕斯羽你同行現場聯合台灣三位國手

婕斯代表王總監進行雙打接力賽，有三位選手的加持，來自台東的小朋友充滿信心，雖然一開場即落後許多，但有三位國手的拼搏，發揮專業級的本領，最後終於險勝長春國小組成的混合團體。

難得一見王子維李洋的搭檔演出。 婕斯盃提供

婕斯盃大使王子維提到，今年因為疫情關係，很多比賽和活動都取消或延期，今天很開心能夠來到羽你同行現場與小朋友一起同樂，獲得奧運門票的王子維，也特別感謝婕斯公司的贊助與支持。同時因為婕斯盃而合拍的黃金男雙李洋、王齊麟展現了極高的親和力，讓現場充滿歡樂的氣氛。李洋強調，身為國家代表隊的選手，平常的工作就是練球再練球，能夠藉由活動來推廣羽球，讓更多小朋友產生對羽球項目的興趣和熱忱，是非常難能可貴的！而孩子氣的王齊麟，在疫情期間，配合Yonex公司的羽球推廣行程，在全台北中南的學校擔任推廣大使，走入基層、重溫小學的羽球殿堂，對王齊麟而言，也是非常特別的經驗。

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美商婕斯公司行銷總監王大智先生表示，羽球是台灣最多人參與的運動項目之一，四年前婕斯決定全力支持台灣羽球的發展，就是因為看好羽球的未來與前景，羽球本身是個全方位的運動，不僅僅需要體力的支撐，更重要的是在臨場的組織與配球上，在在考驗選手的反應，王總監更全力支持將羽球項目推向後山，讓台東的偏鄉孩童，能夠嘗試除了棒球之外的運動。所以，美商婕斯公司贊助南迴健康促進會方舟教室的小朋友羽球拍、羽球等相關器具，讓小朋友在課餘時善加練習，並爭取北上與會參賽的機會。

第三屆婕斯羽你同行國小暨親子分齡賽今年首創國小混合團體賽，讓小選手們可以感受世界羽聯超級大賽蘇迪曼盃的比賽氛圍，而王子維、李洋、王齊麟更分別頒發三人共同簽名的冠軍獎狀給各年級的獲獎團體，小朋友由三位偶像手中接到冠軍獎狀，是非常難得的經驗，也都非常的開心！