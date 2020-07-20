動滋券開放搶抽 首日近70萬人登記
教育部體育署發行的500元「動滋券」今天凌晨起開放民眾上網登記，截至下午4時，共69萬3201人完成登記，體育署預定28日將抽籤，抽中的民眾8月1日起就能使用動滋券。
「動滋券」開放登記首日，吸引民眾踴躍參與，一度造成網站壅塞，體育署緊急加掛頻寬因應。
體育署傍晚發布新聞稿表示，「動滋券」採分流方式登記，今年7月20日至26日，凡身分證件末碼為單數（1、3、5、7、9）的民眾，可於週一、三、五、日登記，身分證件末碼為雙數（0、2、4、6、8）則於週二、四、六、日，分別上「動滋網」進行登記。
體育署強調，網站24小時受理申請登記，且非先搶先贏，呼籲有意願登記民眾，盡量避免在白天尖峰時間進行申請。
體育署表示，截至下午4時，已有69萬3201人完成登記，後續將於28日下午3時30分，在松山文創園區「2020年運動產業博覽會」電競館進行系統公開抽籤，中籤民眾8月1日起就能使用動滋券，屆時可上「動滋網」查詢合作店家。
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