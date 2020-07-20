足球／球王梅西破紀錄 7度獲金靴西甲第一

對於巴塞王牌梅西來說，一切紀錄都是為了等他一一打破才存在的！西甲20日迎來收官戰大結局，雖然巴塞無緣奪冠，但陣中王牌梅西上演2進球、1助攻，總計本季繳出25球、21助攻，收下金靴獎（最多進球）、助攻王等獎項，這次金靴也是梅西連4度金靴、生涯第7度拿下該獎，獨居西甲獲得最多次金靴的球星，同時也寫下西甲史上首度單季雙20的紀錄。

西甲史上金靴王

根據《世界足球報》報導，西甲20日迎來末輪賽事，雖然爭冠大結局未變，巴塞仍舊屈居於皇馬之後、僅得第二，但對陣中王牌梅西來說，又是個人榮譽拿滿滿的一季。

梅西在最終戰繳出2進球，外帶一助攻的佳績，加上金靴獎第二名的皇馬射手本澤馬最終輪未進任何一球，梅西毫無疑問以25球收下本季金靴獎，也是他連4年壟斷這個獎項，也超越大前輩薩拉，獨居西甲史上最多次金靴獎的得主；此外，梅西在助攻榜也不含糊，本季的21次助攻遠勝排行榜第二的奧亞薩瓦爾（僅11次），梅西的成績完全宰制整個聯盟。

進球、助攻雙20

在超過活躍於40、50年代畢爾包競技傳奇射手薩拉的6奪金靴後，梅西的7度金靴獎已經比肩德甲最傳奇的射手「轟炸機」穆勒，穆勒從1967年開始、到1978年間，共7度奪得德甲金靴，德甲單季進球紀錄前3都是穆勒包辦，7度金靴過去被認為是五大頂級聯賽中，難以突破的紀錄，如今已經被梅西追平，33歲的阿根廷射手只要續留巴塞，獨居史上頂級聯賽金靴王指日可待。

除此之外，據《太陽報》統計，梅西本季雖然只進25球，比起過往的產量有所下降（11/12年寫下的50球為最多），但他的助攻數更上一層樓，本季繳出21助攻，成為西甲史上第一個單季進球、助攻都超過20的球星，放眼五大聯賽，僅有兵工廠傳奇射手亨利曾在02/03賽季，寫下24球、20助攻的雙20紀錄，過去西甲最接近這項紀錄的是絕代雙驕的另一人，C羅於14/15灌進48球、17助攻。

【更多精采內容，詳見 】