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500元動滋券只要登記就可抽 一招教你完全攻略

500元動滋券只要登記就可抽 一招教你完全攻略

聯合新聞網 / 記者王樹衡／即時報導

為鼓勵民眾於新冠肺炎疫情趨緩後積極參與體育活動，響應防疫新生活，教育部提撥20億元，免費發放400萬份500元「動滋券」，民眾可使用於包括各大運動中心的運動場館、觀賞運動賽事、參加體育活動、購買運動用品等相關運動產業使用。

由於只有一周期限的登記時間，今天開放身份證尾數單號登記，就引發登記的「動滋網」網站發生網路卡卡的現象，體育署上午特別緊急處理，然而民眾熱情不減，預計明天身份證尾數雙號開放登記，又將是一波熱潮。

另外，據體育署表示，目前已有超過500家運動廠商完成登記可提供使用動滋券，幾乎是包山包海，只要運動相關設施或產品均可使用。不過，體育署提醒民眾，還是要視公布的登記廠商為限，並非所有商家都可使用動滋券。

已登記可使用商家

動滋券QA -民眾篇

1、 登記資格

本國國民與持有居留證非本國籍配偶，就可以上網登記抽籤。從登記者中抽出400萬份，每份500元「動滋券」（無實體券）。

2、 登記規則

於109年7月20日至26日至「動滋網」登記姓名、身分證或居留證字號、Email及手機號碼取得抽籤資格。

登記規則：身分證末碼為單數(1、3、5、7、9)可於7/20(一)、7/22(三)、7/24(五)登記，身分證末碼為雙數(0、2、4、6、8)可於7/21(二)、7/23(四)、7/25(六)登記，7/26(日)當天單雙數皆可登記。

3、 抽籤結果公布方式

預定於109年7月28日下午3時30分在律師公證下辦理公開抽籤，抽中者將以Email和簡訊通知，抽中資訊開放民眾上「動滋網」查詢。

4、 使用規則

動滋券是線上電子錢包，抽中者至「動滋網」填寫資料後，可獲得500元抵用額度，抵用不限次數，109年12月31日前抵用完畢為止，足額須自付差額。

5、 如何查詢可使用「動滋券」之店家

使用運動場館、參加體育活動、觀賞運動賽事、購買運動用品等皆可使用，民眾可至「動滋網」搜尋有參與本案之店家。

6、 消費折抵方式

（1） 實體店家：

1. 不提供預約服務的店家：至「動滋網」取得QR-Code，至符合參與資格之運動業者臨櫃出示QR-Code，購買商品、抵用及支付差額。

2. 提供預約服務的店家：至「動滋網」。

3. 預約服務(如運動場館)並取得QR-Code，至符合參與資格之運動業者臨櫃出示QR-Code，購買商品、抵用及支付差額。

（2） 線上平台：

民眾先至「動滋網」搜尋可使用之平台業者及商品→登入申請個人 [認證碼] →複製[認證碼]至業者線上平台的會員系統→結帳時選擇使用[動滋券]結帳及支付差額。為鼓勵出門消費，以有登錄振興三倍券之平台為限。

7、 使用期限

109年8月1日10時起開始使用，至109年12月31日23時59分截止，逾期失效。

8、 可跟三倍券一起使用嗎？

可搭配一起使用。

9、 去大賣場或百貨公司買運動用品也可以使用動滋券嗎？

業者須符合運動產業發展條例第四條之範疇，並至動滋網登錄方可收取動滋券。建議您可先至動滋網查詢參與動滋券抵用之業者。

身分證 體育

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