500元動滋券民眾瘋搶登記 中午12.6萬人完成登記

為鼓勵民眾於新冠肺炎疫情趨緩後積極參與體育活動，響應防疫新生活，教育部提撥新台幣20億元，發放400萬份500元「動滋券」，民眾可使用於運動場館、觀賞運動賽事、參加體育活動、購買運動用品等相關運動產業使用，振興運動產業發展，帶動新一波運動商機。

體育署強調，在「動滋券」相關設計機制上，採先登記後抽籤方式，只要是本國國民與持有居留證的非本國籍配偶，都可至「動滋網」登錄基本資料參與抽籤，因首日民眾申請登記太過踴躍，造成網站壅塞，已盡速於本日上午10時45分解決頻寬不足問題，壅塞情形已逐漸緩解，統計至中午12時，已共約12萬6000多人完成登記。

體育署再次呼籲，「動滋券」採分流方式自109年7月20日至26日，凡身分證件末碼為單數(1、3、5、7、9)的民眾，可於週一、三、五、日登記，身分證件末碼為雙數(0、2、4、6、8)則於週二、四、六、日，分別上「動滋網」進行登記，申請登記作業為24小時受理，有意願登記民眾可盡量避免於白天尖峰時間進行申請，完成申請登記民眾將預定於7月28日下午3時30分進行系統公開抽籤，民眾權益不受影響。