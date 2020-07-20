聽新聞
test
0:00 / 0:00
500元動滋券民眾瘋搶登記 中午12.6萬人完成登記
為鼓勵民眾於新冠肺炎疫情趨緩後積極參與體育活動，響應防疫新生活，教育部提撥新台幣20億元，發放400萬份500元「動滋券」，民眾可使用於運動場館、觀賞運動賽事、參加體育活動、購買運動用品等相關運動產業使用，振興運動產業發展，帶動新一波運動商機。
體育署強調，在「動滋券」相關設計機制上，採先登記後抽籤方式，只要是本國國民與持有居留證的非本國籍配偶，都可至「動滋網」登錄基本資料參與抽籤，因首日民眾申請登記太過踴躍，造成網站壅塞，已盡速於本日上午10時45分解決頻寬不足問題，壅塞情形已逐漸緩解，統計至中午12時，已共約12萬6000多人完成登記。
體育署再次呼籲，「動滋券」採分流方式自109年7月20日至26日，凡身分證件末碼為單數(1、3、5、7、9)的民眾，可於週一、三、五、日登記，身分證件末碼為雙數(0、2、4、6、8)則於週二、四、六、日，分別上「動滋網」進行登記，申請登記作業為24小時受理，有意願登記民眾可盡量避免於白天尖峰時間進行申請，完成申請登記民眾將預定於7月28日下午3時30分進行系統公開抽籤，民眾權益不受影響。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言