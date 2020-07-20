高球／「金熊」尼克勞斯自爆曾染疫 伍茲早已知情

據美國媒體報導指出，世界高球傳奇人物，史上贏得最多(18座)大賽冠軍的「金熊」尼克勞斯(Jack Nicklaus)自己爆料，於今年3月曾經感染新冠肺炎並且自我隔離後，目前已痊癒，然而名將「老虎」伍茲在受訪時卻說了，這件事他早已知情。

現年80歲的老球王，於今天出席美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）紀念高球賽最後一輪賽事，並在最後與冠軍西班牙選手拉姆(Jon Rahm)碰拳祝賀。這是因為尼克勞斯紀念高球賽事主辦人，有著與這場賽事冠軍握手的傳統，先前新聞發布會尼克勞斯透過視訊，表達他會出席頒獎儀式，繼續這項傳統。

只不過，他今天現身時就說明自己曾染疫之事，令各界均感意外，他還表示，如果冠軍選手不與他握手，他也不會在意，但最終還是以碰拳的方式完成傳統，留下畫面。

尼克勞斯說，「如果他們不想握手，我會給他們碰拳，但不會帶給他們新冠肺炎。」

參賽的名將伍茲(Tiger Woods)生涯都為超越尼克勞斯的大賽冠軍紀錄而努力，目前擁有15座大賽冠軍的他，於這場閉門打的賽事中，最終獲得40名，但提到尼克勞斯染疫之事，他卻表示，這件事他已得知有一段時間了，「他現在能在這裡，對我們都是很好的消息，他是高球運動的一部分。」伍茲表達很高興見到尼克勞斯與妻子芭芭拉(一同染疫)痊癒。

台灣好手潘政琮也參加這場賽事，以高於標準桿7桿，獲得第44名。