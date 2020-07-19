全中運「選手之夜」落幕 兩天15萬 民眾驚比跨年多

「2020全中運在屏東選手之夜」在今晚於明星的歌聲中落幕，連續兩天演唱會，共吸引近15萬人次到場，創下近年全中運選手之夜新紀錄。

繼昨晚，全國中等學校運動會盛大開幕，首場演唱以「綜藝天王」黃子佼主持，卡司陣容由「天生歌姬」A-Lin、「人氣樂團」茄子蛋、「新生代饒舌歌手」高爾宣、「情歌王子」畢書盡、「音樂潮流霸主」周湯豪5組藝人輪番演出後。

今晚，則由「人氣DJ」Dennis主持，以及「人氣搖滾樂團」八三夭、「金曲天后」徐佳瑩、「金曲新人王」ØZI、「千面歌優」李千那以及「人氣嘻哈天團」頑童MJ116壓軸登場，替為選手之夜畫下句點。

屏東縣政府表示，這次選手之夜除了縣立田徑場演唱觀賞區，於縣立體育館前草坪也設有大銀幕可同步觀賞，首日現場吸引約8萬人次到場。

初步統計，今晚到場觀賞演出的民眾，以每平分公尺約站4人以上計算，場地約8.1萬人，看台區約6千人，外場約1千5百人，合計約9萬人。此外，民眾透過網路觀看屏東縣長潘孟安臉書直播、華視臉書，以及YouTube，於昨日超過24萬人次，今天預計會再創觀賞新高。

屏東吳姓居民表示，選手之夜的人潮，比屏東跨年人還多，不僅停車位難找，場內也非常擁擠，另外，很久沒有看到屏東有那麼多人，更難得的是能在屏東的演唱會中，看到那麼多的大咖演出。

台中林姓女子表示，以前曾在屏東求學，這次特地回來看全中運明星的表演，可以感受到屏東近幾年改變很多，不只建設多，活動也多，此外，也很懷念這裡的美食。