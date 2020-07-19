足球／全國迷你足球賽 澎湖參賽隊伍成長6成

一年一度的全國迷你足球賽在疫情趨緩後的首站前往離島─澎湖，今年度的訴求是「22縣市，足夢踏實」。迷你足球協會秘書長張武業表示，迷你足球包含幼兒園組及國小低年級組，有些可能是首次參賽的小朋友，藉由這次的活動讓他們開始喜歡足球。

今年也首次在澎湖舉辦「迷你足球教師增能研習營」透過座談會講習與實際體驗讓更多澎湖基層老師及教練更認識五人制足球規則及教學。這次計畫是由教育部體育署指導，中華迷你足球協會主辦，號召來自22縣市重要的在地足球推動者一起參與本次計畫，是台灣規模最大、預期參加隊伍數最多的賽事推廣。主辦單位將透過計畫，以共學、共創、共享的精神，深化各縣市的合作與資源整合，致力於足球產業生態系發展。

澎湖足委會主委同時也是縣議會副議長的陳雙全在開幕致詞中表示，由於去年迷你足球協會來澎湖推廣時民眾反應良好，因此今年特地將場地選在足球風氣盛行的中興國小體育館，避免去年在室外舉行飽受風吹日曬。他也計畫在最短的時間內將島內的足球運動由推廣走向競技，讓澎湖子弟兵有機會在高強度賽事中露臉。

今年包含男、女總報名隊數高達24隊，比起去年的15隊成長了60％，參賽人數的成長使得澎湖已可以跳脫出「足球沙漠」的稱號。去年才開始接觸足球的西溪國小鄭僑苹，因為在學校體育課中老師的指導下初次體驗足球帶來的樂趣，便開始迷上足球；而媽媽也因為寶貝女兒在學習足球的過程中有體力及壓力的宣洩管道，使得她在管教過程中輕鬆不少，也因女兒在參加足球活動時有機會認識更多其他家長，平常也藉此交流不少生活經驗及管教良方。