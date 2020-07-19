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藤球／國際移工第二站 親子裝萌翻全場
「2020國際移工藤球王爭霸戰」新北市預賽今天在樹林國民運動中心開戰，去年都殺進8強決賽的IYARA.FC與NanKhan冠軍戰狹路相逢，彼此熟悉的兩隊一路拚到決勝局，最終IYARA.FC演出逆轉勝，以17：21、21：15、15：6氣走NanKhan登頂。
新北預賽冠軍戰首局，兩隊比分拉鋸，後段IYARA.FC自亂陣腳，連續發球失誤讓對手拉開比數，但IYARA.FC攻擊手LAPPOH SAKSRI（沙克力）第2局連續翻殺成功助隊拉開比數，助隊扳回一城，決勝局再乘勝追擊，並靠對手「再見發球失誤」，逆轉收下單站冠軍。
NanKhan飲恨收下新北第二，仍晉級8強決賽，8月16日將在台北體育館與中華隊一決高下；8強決賽前，最後一場預賽將於8月9日在台北市中正運動中心舉行。
來自三芝的WHAT TEAM也是藤球王爭霸戰的常客，自比賽開辦以來，3年都沒有缺席，第一屆還打進8強決賽，今天雖止步8強，但隊長CHAMPA PHETKLA（林勝福）帶了還在讀幼兒園的女兒來當啦啦隊，女兒穿上WHAT TEAM縮小版球衣，連背號也跟爸爸一樣，小女孩與大人們可愛的互動更萌翻全場。
從泰國東北素林府來台灣已經15年，林勝福與妻子、女兒組成幸福美滿的家庭；來台後才開始學中文的他，如今已說得一口流利中文，他笑說：「公司只有我一個泰國人，其他都是台灣人，不會說中文不行。」他在醫療器材公司上班，利用下班時間和周末到附近的聖約翰大學練球，順便教女兒一起踢，期待未來女兒也能上場踢球同樂。
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