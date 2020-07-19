全中運田徑／告別戰飛躍3公尺 混血小將無憾畢業

新冠肺炎疫情衝擊全球，但對北市明湖國中混血小將施雅雯卻是「危機中的轉機」，她原本要前往越南就讀高中，因疫情繼續留台，還參與了109年屏東全中運，儘管無緣國女撐竿跳頒獎台，但3公尺05創下個人最佳，可能的全中運「告別戰」仍有開心回憶。

金髮碧眼的施雅雯說著一口流利中文，她新竹出生、台北長大，但卻沒留有任何台灣血液，她解釋說：「爸爸是香港、英國和澳洲混血，媽媽是南非人，他們都在台灣工作。」國三的她已取得越南高中學籍，也是因爸爸要轉往越南工作，不過受新冠肺炎疫情影響，目前高中課程改線上教學，讓她有機會參與延期的109年全中運。

施雅雯接觸田徑僅2年，曾練一年體操的她因姊姊曾是跨欄選手，被教練「挖腳」改練田徑，但她最初連撐竿跳這個項目都不清楚，是因「體操底」被相中適合飛翔的撐竿跳，結果一練就愛上，「因為撐竿跳是獨一無二的項目，我體操前也被找去田徑隊過，但跑很慢，撐竿跳雖然要助跑，但我的速度可以配合這個項目。」

她全中運前曾因訓練累積造成腳底發炎，痊癒不久換髖部拉傷，5月才逐漸恢復，全中運因疫情延期反而讓她多了緩衝時間，今天順利躍過賽前設定的3公尺目標，美中不足是挑戰3公尺25失敗，最終3公尺05並列第4、無緣頒獎台。

留台期間雖計畫和隊友繼續一起訓練，施雅雯透露高中重心將放在課業，田徑不會是主軸，但她仍感謝教練王文祥、葉慶年和鄭竹君將她領進門，還有學姊王家姍的指導，「因為有他們，我才能達到今天的成績。」

雲林縣二崙國中鍾怡靜今天以3公尺25摘下國女撐竿跳金牌，新北光榮國中楊詩怡以3公尺15奪銀，「地主」陳姿岑以3公尺05為屏東縣林邊國中留下銅牌。