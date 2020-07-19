高球／三花TPGA錦標賽 葉昱辰延長賽後封王

今年台灣男子職業高爾夫巡迴賽首場比賽─總獎金台幣600萬元的「2020 三花TPGA錦標賽」，今天在台灣高爾夫俱樂部進行最後一輪決賽，「台灣一哥」林文堂丶張緯綸與25歲地主球員葉昱辰四輪總桿同為282（-6）桿，三人進行延長賽後，葉昱辰在延長賽的第二洞以12呎小鳥推桿獲勝，贏得他轉職業以來第一個大賽，以及冠軍獎金120萬元。這是葉昱辰於2016年11月轉職業後台巡賽的第二冠。

葉昱辰首次在台巡賽奪冠是在2018年9月在高雄球場的陳啟川先生紀念公開賽，冠軍獎金也是120萬元，不過他說這次是在自家球場贏得， 鄉親大家都在看，感覺不一樣；而這次比賽與上次的冠軍戰比較下，這次贏得不輕鬆，且是他第一次打延長賽。

與冠軍擦肩而過的張緯綸及林文堂在延長賽第一洞與第二洞分別落敗，並列亞軍及各獲得獎金42.5萬元。

葉昱辰今天打72桿，張緯綸 71桿，林文堂70桿。

尋求四連霸的洪健堯今天雖奮力追趕，交出70桿，以四輪總桿低於標準桿五桿的283桿，未能四連霸成功，獨居第四名，贏得獎金25萬元，不過他也獲得三花棉業董事長施純鎰另外特別提供的教育基金30萬元。

葉昱辰今天以領先一桿之姿出發，張緯綸與林文堂各以落後一桿及兩桿出發，三人同組競技，競爭十分激烈。第十六洞打完，張緯綸成績負七，還領先葉與林一桿，但是關鍵的第十七洞三桿短洞，張緯綸與林文堂都因開球與切桿失誤，雙雙吞下柏忌，形成張丶葉平手，林文堂落後一桿。

正規賽第十八洞最後一洞，林文堂直接切進洞，精采抓鳥，另兩人驚險保帕，形成三人平桿局面，三人須在第十八洞進行延長賽。

延長賽第一洞，林文堂第三桿切桿失誤打短了，距洞六呎兩推才進洞吞柏忌，先退出逐冠之列，葉昱辰與張緯綸都打帕平手，兩人繼續進行第二洞延長賽。

葉昱辰第二桿打上果嶺，距洞口12呎；張緯綸第二桿打到果嶺右邊長草，第三桿切桿撞到旗桿，餘一呎推桿打帕；而葉昱辰一推進洞抓鳥獲勝。

葉昱辰賽後表示，今天自己整體的表現都很好，以切桿的表現最好，比賽心態也很平靜，因為是地主選手，所以他深知在此球場要強攻是不可能的。

葉昱辰出身高球家庭，父親葉彰廷昔日是日巡賽職業好手，並拿過15冠，也是前TPGA理事長；母親連佩芬是北京亞運國手，他從14歲起開始接受培訓，父親是啟蒙教練，母親也從旁教導，兩人傾囊相授，悉心栽培。今天他母親連佩芬也到現場替他加油，最後也分享了他的奪冠喜悅。