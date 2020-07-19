快訊

北台灣3起溺水意外 2名潛水男子送醫不治戲水婦人獲救

農遊券限定跨區使用麻煩 網爆：居住地「填假的啦」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高球／三花TPGA錦標賽 葉昱辰延長賽後封王

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
三花TPGA錦標賽冠軍得主葉昱辰和媽媽共享冠軍榮耀。圖／大會提供
三花TPGA錦標賽冠軍得主葉昱辰和媽媽共享冠軍榮耀。圖／大會提供

今年台灣男子職業高爾夫巡迴賽首場比賽─總獎金台幣600萬元的「2020 三花TPGA錦標賽」，今天在台灣高爾夫俱樂部進行最後一輪決賽，「台灣一哥」林文堂丶張緯綸與25歲地主球員葉昱辰四輪總桿同為282（-6）桿，三人進行延長賽後，葉昱辰在延長賽的第二洞以12呎小鳥推桿獲勝，贏得他轉職業以來第一個大賽，以及冠軍獎金120萬元。這是葉昱辰於2016年11月轉職業後台巡賽的第二冠。

葉昱辰首次在台巡賽奪冠是在2018年9月在高雄球場的陳啟川先生紀念公開賽，冠軍獎金也是120萬元，不過他說這次是在自家球場贏得， 鄉親大家都在看，感覺不一樣；而這次比賽與上次的冠軍戰比較下，這次贏得不輕鬆，且是他第一次打延長賽。

與冠軍擦肩而過的張緯綸及林文堂在延長賽第一洞與第二洞分別落敗，並列亞軍及各獲得獎金42.5萬元。

葉昱辰今天打72桿，張緯綸 71桿，林文堂70桿。

尋求四連霸的洪健堯今天雖奮力追趕，交出70桿，以四輪總桿低於標準桿五桿的283桿，未能四連霸成功，獨居第四名，贏得獎金25萬元，不過他也獲得三花棉業董事長施純鎰另外特別提供的教育基金30萬元。

葉昱辰今天以領先一桿之姿出發，張緯綸與林文堂各以落後一桿及兩桿出發，三人同組競技，競爭十分激烈。第十六洞打完，張緯綸成績負七，還領先葉與林一桿，但是關鍵的第十七洞三桿短洞，張緯綸與林文堂都因開球與切桿失誤，雙雙吞下柏忌，形成張丶葉平手，林文堂落後一桿。

正規賽第十八洞最後一洞，林文堂直接切進洞，精采抓鳥，另兩人驚險保帕，形成三人平桿局面，三人須在第十八洞進行延長賽。

延長賽第一洞，林文堂第三桿切桿失誤打短了，距洞六呎兩推才進洞吞柏忌，先退出逐冠之列，葉昱辰與張緯綸都打帕平手，兩人繼續進行第二洞延長賽。

葉昱辰第二桿打上果嶺，距洞口12呎；張緯綸第二桿打到果嶺右邊長草，第三桿切桿撞到旗桿，餘一呎推桿打帕；而葉昱辰一推進洞抓鳥獲勝。

葉昱辰賽後表示，今天自己整體的表現都很好，以切桿的表現最好，比賽心態也很平靜，因為是地主選手，所以他深知在此球場要強攻是不可能的。

葉昱辰出身高球家庭，父親葉彰廷昔日是日巡賽職業好手，並拿過15冠，也是前TPGA理事長；母親連佩芬是北京亞運國手，他從14歲起開始接受培訓，父親是啟蒙教練，母親也從旁教導，兩人傾囊相授，悉心栽培。今天他母親連佩芬也到現場替他加油，最後也分享了他的奪冠喜悅。

三花棉業董事長施純鎰（右）為冠軍得主葉昱辰灑水慶賀。圖／大會提供
三花棉業董事長施純鎰（右）為冠軍得主葉昱辰灑水慶賀。圖／大會提供

PGA錦標賽 高爾夫

延伸閱讀

高球／小鳥救了老虎 伍茲尾盤逃生

高球／三花TPGA第三輪 地主球員葉昱辰躍居領先

高球／PGA紀念高球賽次輪 潘政琮繳74桿晉級

高球／三花TPGA第二輪 張緯綸抗熱抓風保持領先

相關新聞

台中滑冰選手李銘昌 全中運個人奪3金3破大會紀錄

2020年全中運屏東登場，滑輪溜冰賽程今天進入第二天，來自台中市黎明國中選手李銘昌繼昨日200公尺計時賽、10000公尺...

全中運兩天賽事屏東縣屢創佳績 拿下9金牌

109年全國中等學校運動會於昨天展開，共有來自全國共1萬6千名選手參賽，開賽首日，屏東中正國中林欣妤在滑輪溜冰國女2百公...

全中運／選手之夜卡司強 粉絲報復性排隊

暌違24年再度舉辦全國性大型賽事，屏東縣迎接109年全中運連辦兩天選手之夜，昨天包括實力派歌后A-Lin、茄子蛋樂團、饒...

全中運田徑／最後一擲逆轉 黃諾亞鉛球「金」喜

憑藉最後一擲丟出17公尺03成績，北市大同高中黃諾亞今天在109年屏東全中運男子鉛球演出戲劇性逆轉勝，壓下丟出16公尺5...

全中運嘉縣小將奪牌踴躍 比賽第二天就超過去年成績

嘉義縣代表隊日前參與2020年全國中等學校運動會，截至今天共榮獲4金3銀3銅，已超過去年成績，嘉義縣教育處長陳添丁表示，...

高球／三花TPGA錦標賽 葉昱辰延長賽後封王

今年台灣男子職業高爾夫巡迴賽首場比賽─總獎金台幣600萬元的「2020 三花TPGA錦標賽」，今天在台灣高爾夫俱樂部進行...

接力反超4棒爆紅！全中運高女跳高 澎湖歐旻珩奪金牌

澎湖馬公高中歐旻珩今天在全國中等學校運動會高女跳高項目中，以1公尺76勇奪冠軍，創下自己最佳成績，也為澎湖奪得首面金牌，...

全中運／劉宸睿首度參賽 國男舉重89公斤級奪金破紀錄

全中運正在屏東舉行，高雄市今年有1500名選手參賽。高雄市鼓山高中國中部選手劉宸睿，今天在國男組舉重89公斤級，以抓舉1...

全中運／女子800公尺自由式 台南郭芮安破大會紀錄

今年的全國中等學校運動會目前在屏東舉辦，其中游泳項目昨天首日賽事，台南市新興國中郭芮安在國女組800公尺自由式項目游出9...

全中運體操／良性刺激成長 地主國女成隊金包銀

109年全中運落腳屏東，地主在競技體操第一天賽程就大放異彩，屏東縣至正國中和大同高中國女成隊競賽「金包銀」，明天高女組也...

PGA／伍茲抓下4鳥 「球感回來了」

高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）18日在紀念錦標賽表現回穩，第三輪繳出低於標準桿一桿的71桿；三輪加總總桿數218桿，排名狂升27名來到37名，準備進入最後一天賽程。

PGA／紀念高球賽第3輪 潘政琮繳75桿暫列58名

台灣旅美高球名將潘政琮今天在PGA紀念高球賽第3輪，射3鳥、吞3柏忌，外加第11洞一記3柏忌，單日以75桿作收，3輪以高...

熱門新聞

MLB／首場對外熱身賽敲二壘打 張育成勝利打點超火燙

中職選秀／王維中具大聯盟身手 拚睽違7年投手狀元

日職／陳冠宇投兩局無失分 王柏融冰滿全場

NBA／76人小將懂拍片 千萬訂閱專業YouTuber都肯定

NBA／詹皇不動用巨星特權 自在享受隔離環境生活

中職／菜鳥教頭比一比 丘總最豐收 餅總最失落

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。