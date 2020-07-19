全中運田徑／最後一擲逆轉 黃諾亞鉛球「金」喜

憑藉最後一擲丟出17公尺03成績，北市大同高中黃諾亞今天在109年屏東全中運男子鉛球演出戲劇性逆轉勝，壓下丟出16公尺58的新北三重高中陳宜助，意外收下個人第一面全中運鉛球金牌。

準備升高三的黃諾亞專項是鐵餅，今年要挑戰跨國男組的4連霸，來自花蓮布農族的他笑說：「鉛球是副項，沒什麼壓力，最後一擲就放開來，拚個前三名就沒遺憾，主要目標還是鐵餅。」

他國小最初練排球，但小五第一次參加縣運比賽就在鉛球拿金牌，六年級才開始規律練習田徑，去年亞青少田徑賽摘下鐵餅銅牌，今年全中運先收下意外「金」喜，頒獎後開心和家人合影的他笑說：「今年目標，就是雙金！」

黃諾亞高中北上，和陳宜助友誼快速加溫，常會分享訓練甘苦，彼此是對手也是戰友，有192公分好身高的陳宜助說：「看他突破，我也很感動。」他樂觀說，雖是被逆轉，但類似經驗也是學習。

個性樂天的黃諾亞扮演陳宜助的「心靈導師」，他形容兩人是良性競爭互相刺激，「我們也有約定好，未來要一起出國比賽。」