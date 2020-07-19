台中滑冰選手李銘昌 全中運個人奪3金3破大會紀錄

2020年全中運屏東登場，滑輪溜冰賽程今天進入第二天，來自台中市黎明國中選手李銘昌繼昨日200公尺計時賽、10000公尺淘汰賽雙破大會紀錄，今日繼續保持優異表現，在國男組1000公尺爭先賽決賽，再以1分27.061 秒破大會紀錄，個人勇奪三金、三破大會紀錄，成為今年賽事滑輪溜冰項目最閃耀的一顆星。

教育局表示，原本受疫情影響，全中運突喊暫停，李銘昌是今年國三畢業生，以為只能抱憾畢業，所幸全中運重啟，李銘昌大展長才奪下三面金牌。他從幼兒園就接觸直排輪，跟著柯源榮、柯建丞父子教練在台中市南區健康公園培訓。

教練指出，李銘昌個性沉穩，有助於平時訓練，常常參加全國性賽事，比賽前會思考如何去溜，是個自我要求高且有智慧的選手，更難能可貴的是他除了訓練時間外，回家還自主練習，利用騎腳踏車等活動練基本動作，銘昌的家長也十分支持他的運動。

李銘昌在奪下金牌後，充滿驚喜和感謝，感謝父母、教練和哥哥，哥哥賽前的鼓勵給他很大的信心，他曾經遇到訓練撞牆期，想過放棄，但幾次的賽事表現亮眼，讓他重拾信心，才能夠在國三畢業的這一年劃下完美的句點。