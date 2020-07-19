全中運／劉宸睿首度參賽 國男舉重89公斤級奪金破紀錄

全中運正在屏東舉行，高雄市今年有1500名選手參賽。高雄市鼓山高中國中部選手劉宸睿，今天在國男組舉重89公斤級，以抓舉110公斤、挺舉136公斤、總和246公斤，奪得金牌並破大會紀錄。目前高雄市累計8金、14銀、11銅。

鼓山高中舉重教練吳銘通表示，劉宸睿練舉重不到兩年，這次是第一次參加全中運，初試啼聲就拿下金牌，非常難得。尤其89公斤級是競爭非常激烈的一個量級，宸睿在比賽經驗有限的情形下，六次試舉都成功，在訓練時還曾有更好的成績表現。這次一舉將國男89公斤級的抓舉、挺舉總和紀錄推進了23公斤。

第一次在全中運奪金，劉宸睿非常感謝鼓山國高中，他表示，感謝一開始引領自己進入舉重運動的何懷心教練，縱使他狀況百出，何教練總是細心的提醒、開導，更感謝吳明通總教練與黃淑芬師母這兩年多默默的照顧與提攜，最後感謝這半年來陳律宸教練的指導與提醒。「謝謝您們辛苦的指導，更謝謝您們陪我一起努力，讓我受益良多。」他還不忘要跟班導焦恩玲說一句話：焦老師，我可沒給您丟臉喔！

劉媽媽說，宸睿很喜歡舉重，因為有二分髕骨的困擾，常常練得很辛苦。宸睿說，既然選了就要做到底，才會堅持下去，接下來需要治療，也有可能改練其他項目。