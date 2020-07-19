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全中運／選手之夜卡司強 粉絲報復性排隊

聯合報 / 記者曾思儒／屏東即時報導
下午兩點不到已有許多民眾排隊，準備晚上8點選手之夜卡好位置。記者曾思儒／攝影
下午兩點不到已有許多民眾排隊，準備晚上8點選手之夜卡好位置。記者曾思儒／攝影

暌違24年再度舉辦全國性大型賽事，屏東縣迎接109年全中運連辦兩天選手之夜，昨天包括實力派歌后A-Lin、茄子蛋樂團、饒舌偶像高爾宣、混血實力歌手畢書盡及創作歌手周湯豪已經嗨翻屏東縣立田徑場，今天第二天下午就有民眾在艷陽下排隊，連參賽選手也準備同樂。

第二場選手之夜將由DJ Dennis擔任主持人，演出名單包括人氣搖滾樂團八三夭樂團、創作才女徐佳瑩、金曲新人王ØZI、三金天后李千那等，晚上8點才開場，下午不到2點就出現排隊人潮。

今天田徑賽程點燃戰火，最後一項高中女1萬公尺結束後，田徑場就要變身演唱會舞台，今天剛拿下競技體操國女成隊金牌的「地主」屏東縣至正國中女將們就開心說，明天剛好是賽程空檔，今天晚上可以先參加選手之夜，感受堪比跨年晚會的卡司。

不過選手之夜的周邊道路管制也引發不少抱怨，有教練指熱身場、休息區和比賽場地只隔一條馬路，但只有演唱會封路，比賽卻不封路，「演唱會比選手生命重要？」

田徑 全中運 高爾

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