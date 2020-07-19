全中運／女子800公尺自由式 台南郭芮安破大會紀錄

今年的全國中等學校運動會目前在屏東舉辦，其中游泳項目昨天首日賽事，台南市新興國中郭芮安在國女組800公尺自由式項目游出9分01秒67之佳績，以4秒之差破大會紀錄。

109年全中運游泳項目昨日在屏東縣立萬丹游泳池舉行首日賽事，除了郭芮安打破大會紀錄，永康國中王昱翔，也在200公尺蝶式拿下金牌。

台南市體育處表示，全中運游泳國女組800公尺自由式大會紀錄原是於107年創下的9分05秒92，今年新興國中郭芮安能以4秒之差破大會記錄令人驚艷，也游出個人最佳成績。

郭芮安為今年國三畢業生，第二次參加全中運，雖因疫情影響致賽事延期，但她仍不放棄參賽機會，全力以赴，在國中生涯交出一張漂亮成績單，希望期許邁入高中後能更加精進，為自己再增添佳績。

王昱翔也是今年國三畢業生，在游泳首日賽事即奪下200公尺蝶式金牌，接下來也將全力準備50、100公尺蝶式項目，目標挑戰個人三金。