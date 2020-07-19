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全中運體操／良性刺激成長 地主國女成隊金包銀

聯合報 / 記者曾思儒／屏東即時報導
屏東縣至正國中和大同高中國女成隊競賽「金包銀」。記者曾思儒／攝影
屏東縣至正國中和大同高中國女成隊競賽「金包銀」。記者曾思儒／攝影

109年全中運落腳屏東，地主在競技體操第一天賽程就大放異彩，屏東縣至正國中和大同高中國女成隊競賽「金包銀」，明天高女組也已預約站上頒獎台。

至正和大同平常都在同格體操館訓練，教練團彼此照應，比賽時再分庭抗禮，良性競爭刺激彼此成長，率隊留下金牌的至正教練劉安鈞說：「兩隊都要拚冠軍，比賽就是比穩，每比一項就一直互看成績。」

他笑說，大同全部球員都國三，自家只有王雅信國三，另外4人都國一，經驗值遜色不少，昨天適應場地時不斷出錯，他笑說：「昨天掉很慘，根本睡不著，今天來就一直喊話，增加她們信心。」他透露，過去教出的全中運「10金后」林岑寧加入教練團，對選手也加分不少，終於走過屏東體育斷層低潮。

91年開始帶隊的劉安鈞說，林岑寧參加全中運的98到103學年，6年共斬獲22金，林岑寧就包辦10金，但104到106學年遇人才外流斷層，「那時都零獎牌，很不習慣。」今年全中運「在家比賽」，縣府啟動黃金計畫，至正還有一名加拿大教練客座幫忙，今天終於迎接漂亮成果。

前兩年全中運都孤軍奮戰的王雅信，正是林岑寧表妹，受表姊影響加入體操世界，第三次比全中運終於迎接第一面成隊獎牌，她笑說：「之前都只有我一個，現在旁邊隊友，很開心！」

屏東縣至正國中收下國女成隊競賽金牌。記者曾思儒／攝影
屏東縣至正國中收下國女成隊競賽金牌。記者曾思儒／攝影

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