PGA／伍茲抓下4鳥 「球感回來了」

高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）18日在紀念錦標賽表現回穩，第三輪繳出低於標準桿一桿的71桿；三輪加總總桿數218桿，排名狂升27名來到37名，準備進入最後一天賽程。

伍茲雖然出現三次柏忌，但也有四次博蒂表現，他說：「整體來說我打得還不錯，將球控制得當。除了一洞打很差之外，其他都很不錯，算是很紮實的一天。原本看起來我在第二輪就要被淘汰了，很幸運擠進第三輪。」他在首輪繳出71桿後，次日狀況不佳高達76桿。

但第三輪他狀況回穩，打上球道準確率高，上果嶺的擊球平均更達140碼，為狀態最佳的一日。他還說：「可惜今天推桿沒什麼表現，希望明天有多一點機會。」

這個周末的賽程對伍茲格外重要，因為他可能跳過下周的3M公開賽和FedEx St. Jude邀請賽，等於間隔三周沒出賽，就要迎戰8月6日開打的PGA高球錦標賽（PGA Championship）。他說：「我的節奏跟球感都回來了，希望別犯低級失誤就好。」