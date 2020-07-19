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PGA／紀念高球賽第3輪 潘政琮繳75桿暫列58名

中央社 / 台北19日電
台灣旅美高球名將潘政琮。 法新社
台灣旅美高球名將潘政琮。 法新社

台灣旅美高球名將潘政琮今天在PGA紀念高球賽第3輪，射3鳥、吞3柏忌，外加第11洞一記3柏忌，單日以75桿作收，3輪以高於標準5桿的221桿，暫時並列第58名。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）紀念高球賽本週依舊在美國俄亥俄州都柏林的繆菲爾德鄉村高爾夫俱樂部舉行，來自西班牙的拉姆（Jon Rahm）今天第3回合賽事狀況火熱，全場僅吞下1柏忌，合計抓下5鳥，包括在最後5洞上演連捕4鳥的戲碼，單日打出68桿，3回累計以低於標準12桿的204桿，獨居領先，並握有4桿優勢。

本週的紀念高球賽，同時也是前世界球王、美國名將老虎伍茲（Tiger Woods）在PGA復賽後首站，在第2輪受腰傷所擾，僅打出76桿，驚險取得晉級門票後，第3回合賽事因腰傷好轉，繳出71桿，累計以高於標準2桿的218桿，暫時並列第37名。

潘政琮今天在前9洞表現平平，各抓2鳥、吞2柏忌，轉場後戰況急轉直下，第11洞苦吞致命的3柏忌，隨後雖再添1鳥，但在第16洞又吞下柏忌，以75桿繳卡，為3日來最差，總計以高於標準5桿的221桿，暫時並列第58名。

高爾夫 潘政琮

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