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無人機燃聖火 全中運勁爆開幕！

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣報導
屏東全中運昨天舉行熱鬧開幕典禮施放炫麗煙火，場面壯觀。 記者劉學聖／攝影
屏東全中運昨天舉行熱鬧開幕典禮施放炫麗煙火，場面壯觀。 記者劉學聖／攝影

一○九年全國中等學校運動會昨天起到廿三日在屏東縣登場，來自全國一萬六千名選手、教練湧入屏東，這也是新冠肺炎疫情趨緩後，恢復辦理第一場規模最大的全國性運動賽事。副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠出席開幕典禮，為選手加油。蘇貞昌說，台灣可以在屏東舉辦全中運，真是亂世中的福地。

屏東全中運昨天登場，會中亮點是採用無人機點燃聖火。 記者劉學聖／攝影
屏東全中運昨天登場，會中亮點是採用無人機點燃聖火。 記者劉學聖／攝影

賴清德說，二○二○是全球運動選手最艱困一年，包括東京奧運及許多國際國內賽事都停擺，每個運動選手都是經年累月訓練，一時間失去舞台，沒有機會表現他們的訓練；很幸運，中央、地方共同合作，全國防疫隊伍傑出表現，才能舉辦全中運。

蘇貞昌致詞說，全中運四月延到七月，當全世界受害於新冠肺炎，有一千三百萬人確診、近六十萬人死亡，許多國家封鎖封城，連家門都不能出來，台灣可以在屏東舉辦全中運，真是亂世中的福地。

屏東縣長潘孟安率領縣府團隊展現屏東熱情，以全中運主題曲「屏東Keep going」所編成的「Young Young 好樣─千人驕仔舞」揭開序幕，由縣內九所國高中計一千名學生擔綱演出，五個不同隊型著白色T恤搭配各顏色的領巾，凸顯出全中運青春活力。

開幕典禮國歌演唱呈現台灣多元文化融合的和諧與璀璨，客語歌曲「客家本色」歌詞中「永久不忘祖宗言，千年萬年」曲段，加上原民古謠「Lumi」（快樂的聚會），以及屏東在地的文化元素恆春古調「思想起」等三種不同語言族群，和諧地融入國歌的編曲。

引燃聖火由屏東縣舉重青年好手劉永富、青年柔道好手沈奕君擔任，採創新安排，運用低空無人機，酬載安全合格的冷煙火引燃聖火，這也是全台首次以低空特效無人機引燃聖火。

屏東縣 新冠肺炎 聖火 全中運

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影／2020全中運在屏東開幕 場面壯觀

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