全中運／首日賽事 16項22人次破大會紀錄

中央社 / 屏東縣19日電
建中「蝶王」王冠閎的全中運告別戰，完成兩百公尺蝶式三連霸。 圖／李天助提供
建中「蝶王」王冠閎的全中運告別戰，完成兩百公尺蝶式三連霸。 圖／李天助提供

全國中等學校運動會18日至23日展開，截至18日，有16項22人次破大會紀錄。

18日開幕的全中運，部分比賽已在18日前開始，縣府統計，截至18日共有16項22人次破大會紀錄。

游泳項目，台南市新興國中郭芮安在國女組800公尺自由式計時決賽快組游出9分01.67秒破大會紀錄、台北市龍門國中簡立璿於國男組100公尺仰式決賽游出58.23秒破大會紀錄、台北市建國中學王冠閎於高男組200公尺蝶式決賽游出1分57.14秒破大會紀錄。

舉重項目，新北市蘆洲國中陳冠伶於國女組55公斤級以挺舉81公斤破大會紀錄、桃園市建國國中陳歆寧於國女組64公斤級以抓舉68公斤破大會紀錄、屏東縣大同高中紀芷涵於國女組71公斤級以總和151公斤破大會紀錄，並以挺舉86公斤破大會紀錄。

滑輪溜冰，屏東縣中正國中林欣妤於國女組200公尺計時賽以20秒092破大會紀錄、台中市黎明國中李銘昌於國男組200公尺計時賽以18秒432破大會紀錄、台北市薇閣高中許縈莛於高女組200公尺計時賽以19秒294破大會紀錄、桃園市龍潭高中林建佑於高男組200公尺計時賽以17秒687破大會紀錄。

滑輪溜冰另外還有台中市黎明國中李銘昌於國男組10000公尺淘汰賽以15分28秒799破大會紀錄、苗栗縣建國國中陳宣霈於國女組10000公尺淘汰賽以16分35秒933破大會紀錄。

屏東縣選手奮力將獎牌留在屏東，截至18日累積戰績為4金8銀2銅，金牌得主有大同高中紀芷涵於國女組舉重71公斤級以總和151公斤奪金，大同高中江擢穎於國女組舉重59公斤級以總和124公斤奪金，潮州高中李芸錚於高女組滑輪溜冰10000公尺淘汰賽以17分37秒473奪金，中正國中林欣妤於國女組滑輪溜冰200公尺計時賽以20秒092奪金。

滑輪溜冰 舉重 全中運

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