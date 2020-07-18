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全中運／告別戰成績6年最差 仰后苦笑連霸

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
陳思綺（左二）完成100公尺仰式連霸，卻毫無喜色。記者曾思儒／攝影
陳思綺（左二）完成100公尺仰式連霸，卻毫無喜色。記者曾思儒／攝影

身為109年屏東全中運泳池畔唯一的女子全國紀錄保持人，新北市中和高中名將陳思綺的全中運「告別戰」卻出現意外開端，個人第一場決賽雖蟬聯高女100公尺仰式金牌，但1分04秒81成績卻是6年最差，連國一成績都不如，讓她就算金牌在手卻是面露苦笑。

「這次成績意外的差，早上還正常，卻是6年來最爛一次。」陳思綺搖搖頭說。

她國一首度參加全中運就摘下100公尺仰式金牌，連同今天完成跨高、國女組的6連霸，但國一摘金成績還有1分04秒61，國二更游出當時破全國的1分03秒02，今天成績卻和預設的「個人最佳」有段距離。

還要在50公尺和200公尺仰式出賽的陳思綺承認，今天成績不如預期，肯定會影響之後心情，但也只能自我調適。

壓軸登場的北市建國中學「蝶王」王冠閎，拿手的200公尺蝶式沒能挑戰自己保持的1分55秒72全國紀錄，但仍以1分57秒14改寫自己的1分57秒61大會紀錄，順利完成3連霸。

拿到東京奧運門票的王冠閎透露，主要仍以備戰奧運為目標，全中運最終戰心情比較放鬆，今天下水設定兩個目標，「預設最好狀態是再達一次A標，第二個是破自己的大會紀錄，但身體調適沒特別好，至少還有破大會。」

全中運

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