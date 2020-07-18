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籃球／邱子軒秀搭搭搭 夢想家青年隊蟬聯冠軍

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
出自台中的邱子軒（左）獲得台中站MVP。圖／Absolute3x3提供
出自台中的邱子軒（左）獲得台中站MVP。圖／Absolute3x3提供

第一回合台北站順利落幕，3X3.EXE聯盟今天移師台中進行第二回合賽事，首日南區賽事在台中市市政大樓一樓中央區挑高川堂進行，「地主」台中夢想家青年隊捍衛主場，連兩站奪冠外，邱子軒也蟬聯MVP。

3X3.EXE聯盟賽執行長吳岱豪在首屆賽事也組隊參賽，且摘下第一回合台北站冠軍，今天台中站和台中市政府運動局長李昱叡一同出席開球儀式，賽事轉播還登上FIBA3X3官方頻道，透過籃球「讓世界看到台灣」。

賽事共分北區和南區，今天先登場的南區賽事還邀請近期爆紅的網路籃球紅人「搭搭搭」冠傑起瘋了親臨現場，不僅和台中星動銀河旅站劉衍謙及台中夢想家青年隊邱子軒一對一現場示範「搭搭搭」腳步，更擔任罰球比賽之關主，吸引現場不少笑聲。

邱子軒無疑是今天最吸睛的球員，所屬的台中夢想家青年隊一路過關斬將，4強賽提前結束比賽，決賽碰高雄APEX power studio則靠呂威霆關鍵補籃放進致勝分，以14：13驚險奪冠。

首屆3X3.EXE台灣區賽事共6站，最終的台灣區總決賽8月29、30日在台中進行，分區前兩名可獲得前進日本參加季後賽機會

台中夢想家青年隊連兩站蟬聯冠軍。圖／Absolute3x3提供
台中夢想家青年隊連兩站蟬聯冠軍。圖／Absolute3x3提供

紅人 吳岱豪

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