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全中運／屏東囝仔回家比賽 泳出首項紀錄

聯合報 / 記者曾思儒／屏東即時報導
屏東囝仔郭芮安（中）摘下國女組800公尺自由式金牌，且締造游泳第一項大會新紀錄。記者曾思儒／攝影
屏東囝仔郭芮安（中）摘下國女組800公尺自由式金牌，且締造游泳第一項大會新紀錄。記者曾思儒／攝影

去年因轉學錯過全中運，南市新興國中泳將郭芮安今年回到家鄉屏東馬上飆出109年全中運游泳第一項大會紀錄，她在國女800公尺自由式決賽游出9分01秒67，將原本大會紀錄9分05秒92推進超過4秒。

109年全中運受新冠肺炎疫情，成為史上第一場延期全中運；游泳在屏東縣立萬丹游泳池舉行，大會考量氣溫過高，原本下午4點展開的決賽全部改到晚上6點舉行，開賽前現場仍是32度高溫，白天大會還準備冰塊為泳池降溫。

酷熱天氣不影響郭芮安，全中運初體驗還是代表屏東大同高中拿下1銀1銅的國三小將，800公尺計時決賽飆出9分01秒67，領先銀牌超過20秒，開心在家鄉迎接生涯第一面全中運金牌。

小一開始接受游泳訓練，郭芮安笑說：「從小就練室外游泳池，這次比賽完全沒影響。」她樂觀說，原本賽事雖從4月延期，但當時仍覺得賽事會舉行，「讓我有更多時間準備，是很好的機會。」

缺席全中運一年，她今年沒設定太多目標，「不要想太多，有努力就好。」看到今天決賽成績，她直呼驚訝，成為「回家比賽」意外驚喜。

全中運

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