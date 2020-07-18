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高球／三花TPGA第三輪 地主球員葉昱辰躍居領先

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
前三輪結束，地主球員葉昱辰單獨領先。圖／大會提供
前三輪結束，地主球員葉昱辰單獨領先。圖／大會提供

今年台灣男子職業高爾夫巡迴賽首場比賽─總獎金台幣600萬元的「2020三花TPGA錦標賽」，明天在台灣高爾夫俱樂部進行最後一輪決賽，將會是一場精采的混戰大亂鬥；有六位一級戰將包括單獨領先的地主淡水球員葉昱辰丶尋求四連霸的洪健堯與追求個人第五冠的「台灣一哥」林文堂與另三位年輕選手張緯綸丶李玠柏、詹世昌，成績差距在四桿以內，明天都有機會搶冠。

今天的第三輪，原本的領先群選手因風向與旗位挑戰度高，昨天暫居第二的葉昱辰穩健打出平標準桿的72桿，以三輪總桿210（-6）桿，躍居領先；昨天居首位的張緯綸交出高於標準桿兩桿的74桿，以三輪211桿，一桿之差暫退到第二位。

「台灣一哥」林文堂今天打出69桿佳績，與打出73桿的李玠柏，同以三輪212桿，暫並列第三，落後領先球員兩桿。

尋求四連霸與個人第五冠的洪健堯今天交卡71桿，以213桿暫獨居第五位，明天仍然有機會完成四連霸。三花棉業公司董事長施純鎰，為了鼓勵他尋求四連霸成功，除了提供連霸獎金台幣66萬元，另外再加碼，若他明天打出最低桿成績，再加碼獎金66萬元；若在任何一洞打出一桿進洞，另加碼獎金50萬元。

另一位好手詹世昌今天打71桿，以落後四桿的三回合214桿暫列第六位。

葉昱辰是地主球場選手，今天他與同組的張緯綸及李玠柏互尬，直到最後一洞才以漂亮的開球丶切桿與3呎推桿抓下小鳥，超越一桿，取得單獨領先位置；他說：「今天仍然是賺得多花得也多。」小鳥與柏忌各五個。

他指出，明天的決賽搶冠大戲將是一場領先群好手相拚的大混戰局面，「我在地主球場搶冠，一定會被自家人全心注目，壓力難免，會修正今天的失誤，再發揮推桿水準，能贏最好，盡量啦。」

前兩輪都居首位的張緯綸，今天也打得保守，打完14洞，小鳥柏忌各三，仍保持單獨領先兩桿，但是在五桿長洞的第15洞遇到風災與樹難，苦吞「雙柏忌」，被葉昱辰追平，所幸最後兩洞的9呎與6呎的保帕推桿都推進，最後以一桿之差暫退居第二。

他指出，其實今天整體表現還好，前面九洞也打得還可以，不過風勢較大，後九洞旗位比較刁鑽，挑戰度很高，推桿準度不夠，18洞30推，「明天的決賽會是一場硬仗。」

這項賽事開放觀眾免購票、就可以觀賽。但仍須至球場櫃台-大會服務處填寫基本資料、領換觀賽證。

高爾夫 林文堂 詹世昌

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