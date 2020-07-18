全中運／跆拳道疏漏 龍山女將錯失包3金紀錄

受新冠肺炎疫情首度延期的109年全中運今天正式開幕，但開幕前就爭議不少，除空手道裁判名單出現新北市選拔賽造假事件的兩位裁判，囊括跆拳道品勢國中組5金的台北市龍山國中也傳出選手無端遭判失格，成風光紀錄後的一大遺憾。

龍山教練李昆懿表示，男女配對賽複賽時，自家選手王敍名／林可馨出場，現場電子螢幕顯示第一品勢太極7章、第二品勢太極6章，和正確版本的第二品勢是太極5章不同，但執法裁判並沒確認，導致選手遭誤導，一名進行太極5章，另人進行太極6章，當下教練要求暫停並要求重賽，選手未退場，裁判也坦承疏失讓選手重新進行。

李昆懿提到，重新進行後電子螢幕仍是錯誤的太極6章，經大會和場地裁判討論後，告知兩位選手要再重賽一次，但正確性要扣0.6分，「扣這分數非常重，但我相信選手還是能晉決賽，也接受並順利晉級，但隔天卻宣布選手失格。」

李昆懿解釋，選手失格是因高雄市正興國中提出申訴，指龍山選手打錯，但錯誤是大會造成，龍山之後透過台北市團本部再提反申訴也直接被駁回，原本王敍名／林可馨的決賽資格改由正興選手遞補。

「我們都是依照大會指示，但隔天卻被宣布失格，而且不是一早比賽開始前，是要上場前才宣布，這我們沒辦法接受。」李昆懿強調，連大會官網之後的報導都有寫「電腦系統有誤」，但大會疏失卻要選手承擔，儘管兩位選手都很爭氣，同天接續的個人賽雙雙包辦男、女組金牌，但林可馨卻也錯過有機會獨攬3金紀錄。

李昆懿指出，選手訓練整年就是為了全中運，包辦5金雖創隊史新猷，但發生的行政疏失若不改進，對跆拳道發展是傷害。