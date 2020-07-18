全中運晚間熱鬧開幕 潘孟安：給未來台灣之光加油打氣

109年全國中等學校運動會7月18日到23日在屏東登場，來自全台1萬6千名選手教練湧入屏東，這是新冠肺炎疫情趨緩後恢復辦理的第一場規模最大的全國運動賽事，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠都出席18日開幕典禮為選手加油，潘孟安說，全中運比照國際賽事，給未來台灣之光加油打氣。

潘孟安說，屏東縣府曾在1996年辦理區運，直到今年才有機會辦理全中運，24年來屏東縣整備場地找機會，2018年獲教育部核可，籌備一年多，期待這一天，18個比賽場地整理，符合國際賽事標準。

潘孟安說，這次將18個比賽項目分散，有史以來距離最長的場地，從最北的鹽埔鄉到最南端的恆春鎮，整整100公里；現在進入後防疫期，室內與戶外防疫工作，與中央疫情指揮中心制定SOP核可公布後，讓所有參賽隊伍共同遵守防疫規定。

潘孟安說，氣候也是很大挑戰，屏東氣候炎熱，「防疫，防雨，還要防曬」，今天開幕儀式，特別比照國際賽事，全中運過去定調國高中的競賽，但對我們而言，選手們是未來台灣之光，也是基礎訓練很重要，人生舞台鍛鍊過程，很重要的階段。

潘孟安說，開幕式會有著濃濃屏東味，縣府整合各局處，不分你我，讓比賽順利進行，讓選手順利觀賽，讓所有的好朋友享有不一樣的屏東全中運，「頻頻挑戰，辦好全中運」，給未來台灣之光加油打氣。