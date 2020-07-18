全中運／滑輪溜冰女將林欣妤 破大會奪屏東首金

今天展開的全國中等學校運動會首傳破大會紀錄好消息，屏東中正國中林欣妤在滑輪溜冰國女200公尺，以20.092秒破大會紀錄，也為屏東隊奪下首金。

今天開始至23日在屏東舉辦的全中運，18項競賽陸續展開。首日在滑輪溜冰上傳出好消息，中正國中林欣妤獲得滑輪溜冰國女200公尺金牌，她以20.092秒破大會紀錄，為屏東奪下第1面金牌。

滑輪溜冰國女200公尺的第2名、第5名、第6名都是屏東隊獲得；潮州高中郭立揚也勇奪滑輪溜冰高男200公尺銀牌。

屏東縣政府表示，滑輪溜冰在屏東深耕30年，在亞洲滑輪溜冰就以台灣和韓國最強，以往屏東的孩子都在馬路上練滑輪溜冰。這2年潮州溜冰場完成整修，讓選手有比較好的練習場地，今年的「全國總統盃自由式溜冰錦標賽」，屏東隊也奪3金2銀亮眼成績。

全中運今晚在縣立體育場開幕，今晚和明晚8時都有選手之夜，邀請A-Lin、高爾宣、八三夭、畢書盡、周湯豪等知名歌手演唱助陣。